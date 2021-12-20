Стадион академии «Спартака» в Сокольниках могут застроить жильем

Председатель совета директоров компании «Бест-новострой» Ирина Доброхотова считает, что участок позволяет возвести там и более масштабный проект – примерно на 500 000 кв. м. В этом случае затраты на него составят минимум 45 млрд руб., а выручка от продажи квартир – 90–120 млрд руб. Жилье в таком месте будет востребовано из-за расположенного рядом Сокольнического парка, а также из-за близости площадки к реке Яузе, резюмирует она. А директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова отмечает, что в этом районе уже сложилась высококонкурентная среда. По ее словам, сейчас на востоке Москвы строится 14 жилых комплексов, например «Просторная, 7» и «Сокольнический Вал, 1» от ГК ПИК, «Время» и «Большая семерка» от компании «Бэсткон».