«Ростех» продал территорию стадиона «Метеор» рядом с Кутузовским проспектом

Представитель компании «РТ-капитал», которая занимается реализацией непрофильных активов «Ростеха», сообщил, что договор с единственным претендентом на лот может быть подписан в течение трех рабочих дней. Сам актив достанется СЗ «Филевский парк» по начальной стоимости в 3,01 млрд руб. Директор направления продаж и приобретений департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Ирина Артемова считает, что покупатель заплатит за имущество Новикомбанка выше рыночной цены.