«Ростех» продал территорию стадиона «Метеор» рядом с Кутузовским проспектом

«Ростех» продал территорию стадиона «Метеор» рядом с Кутузовским проспектомНа этом участке может появиться жилой комплекс
ООО «СЗ «Филевский парк» стало победителем торгов по продаже активов Новикомбанка, входящего в государственную корпорацию «Ростех». Как следует из протокола торгов, речь идет о территории спортивного комплекса «Метеор» общей площадью 3,4 га и объектов недвижимости на 1739,1 кв. м, расположенных на ул. Генерала Ермолова рядом с Кутузовским проспектом.
Представитель компании «РТ-капитал», которая занимается реализацией непрофильных активов «Ростеха», сообщил, что договор с единственным претендентом на лот может быть подписан в течение трех рабочих дней. Сам актив достанется СЗ «Филевский парк» по начальной стоимости в 3,01 млрд руб. Директор направления продаж и приобретений департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Ирина Артемова считает, что покупатель заплатит за имущество Новикомбанка выше рыночной цены.