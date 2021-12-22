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«Ростех» продал территорию стадиона «Метеор» рядом с Кутузовским проспектом

На этом участке может появиться жилой комплекс
Дарья Молоткова Антон Филатов
Сейчас участок «Метеора», согласно данным Росреестра, можно использовать лишь для реализации спортивных объектов / «Академия спорта» (football-academia.ru)

ООО «СЗ «Филевский парк» стало победителем торгов по продаже активов Новикомбанка, входящего в государственную корпорацию «Ростех». Как следует из протокола торгов, речь идет о территории спортивного комплекса «Метеор» общей площадью 3,4 га и объектов недвижимости на 1739,1 кв. м, расположенных на ул. Генерала Ермолова рядом с Кутузовским проспектом.

Представитель компании «РТ-капитал», которая занимается реализацией непрофильных активов «Ростеха», сообщил, что договор с единственным претендентом на лот может быть подписан в течение трех рабочих дней. Сам актив достанется СЗ «Филевский парк» по начальной стоимости в 3,01 млрд руб. Директор направления продаж и приобретений департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Ирина Артемова считает, что покупатель заплатит за имущество Новикомбанка выше рыночной цены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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