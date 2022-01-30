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Евгений Гинер теряет контроль над «Шелковым путем»

Группа «Ташир» приобретает мажоритарную долю в торговом центре
Дарья Молоткова Антон Филатов
Рыночная стоимость «Шелкового пути» оценивается в 10–12 млрд руб. / Яндекс.Карты / яндекс.карты

Группа «Ташир» покупает контрольную долю в компании, владеющей крупным торговым центром «Шелковый путь» на Варшавском шоссе на юге Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этим объектом. Источник, близкий к одной из сторон планирующейся сделки, подтвердил, что компания будет партнером текущих владельцев объекта и уже приступила к его реконструкции. Запрос в «Ташир» остался без ответа.

«Шелковый путь» (247 146 кв. м) в подмосковной Битце был построен в 2014 г. структурами президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера в обмен на закрытие торгового рынка в Лужниках. Изначально он так и назывался – «Новые Лужники» или «Лужайка», но затем был переименован. Согласно выпискам из кипрского реестра, Гинер на данный момент продолжает владеть этим объектом. Ему принадлежат Heribono holding limited и Sepinia holding limited, которые и контролируют фирму «Элекс-полюс кар». На ее балансе, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», как сам «Шелковый путь», так и участок в 8,3 га под ним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных