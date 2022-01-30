Евгений Гинер теряет контроль над «Шелковым путем»

«Шелковый путь» (247 146 кв. м) в подмосковной Битце был построен в 2014 г. структурами президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера в обмен на закрытие торгового рынка в Лужниках. Изначально он так и назывался – «Новые Лужники» или «Лужайка», но затем был переименован. Согласно выпискам из кипрского реестра, Гинер на данный момент продолжает владеть этим объектом. Ему принадлежат Heribono holding limited и Sepinia holding limited, которые и контролируют фирму «Элекс-полюс кар». На ее балансе, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», как сам «Шелковый путь», так и участок в 8,3 га под ним.