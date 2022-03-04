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Структура Газпромбанка выкупила бывшее здание проектного института за 1,5 млрд рублей

На месте офиса группы «Коперник» может появиться жилой комплекс или бизнес-центр
Дарья Молоткова Антон Филатов
На месте здания ЦНИИПСК им. Мельникова логичнее всего построить жилой комплекс, считают опрошенные «Ведомостями» консультанты / Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «КБК недвижимость» стала победителем торгов по продаже бывшего здания Центрального научно-исследовательского и проектного института строительных металлоконструкций (ЦНИИПСК) им. Мельникова на 7470 кв. м и участка на 1,25 га на ул. Архитектора Власова на юго-западе Москвы. Это следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. Эта фирма связана с Газпромбанком, знает один из консультантов, работавших с финансовой организацией. Так, ее генеральный директор Мария Рахматулина указана в списке аффилированных лиц банка. Она же возглавляет фирму «Новый дом», которой принадлежит товарный знак Mezon Plaza. Бизнес-центр с таким названием в Санкт-Петербурге указан на сайте компании «Газпромбанк-инвест» («дочка» Газпромбанка), которая специализируется на инвестициях в недвижимость. Запросы в банк и фирму «Меркури кэпитал траст» (ее фонд владеет «КБК недвижимостью») остались без ответа. Представитель «Газпромбанк-инвеста» от комментариев отказался.

Здание ЦНИИПСК им. Мельникова ранее принадлежало инвестиционной группе «Коперник» (бывшая ГК «МИАН») Александра Сенаторова. Там же располагался ее офис. В ноябре 2011 г. оно стало предметом спора между ней и Альфа-банком: тогда банк в судебном порядке требовал взыскать его в счет кредитов, которые были выданы структурам «Коперника». Спустя несколько лет стороны урегулировали споры, а здание института продали на торгах и стали использовать под офисы. Последний его владелец – фирма «Правист», следует из лотовой документации, она в прошлом году была признана банкротом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных