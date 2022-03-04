Структура Газпромбанка выкупила бывшее здание проектного института за 1,5 млрд рублей

Компания «КБК недвижимость» стала победителем торгов по продаже бывшего здания Центрального научно-исследовательского и проектного института строительных металлоконструкций (ЦНИИПСК) им. Мельникова на 7470 кв. м и участка на 1,25 га на ул. Архитектора Власова на юго-западе Москвы. Это следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. Эта фирма связана с Газпромбанком, знает один из консультантов, работавших с финансовой организацией. Так, ее генеральный директор Мария Рахматулина указана в списке аффилированных лиц банка. Она же возглавляет фирму «Новый дом», которой принадлежит товарный знак Mezon Plaza. Бизнес-центр с таким названием в Санкт-Петербурге указан на сайте компании «Газпромбанк-инвест» («дочка» Газпромбанка), которая специализируется на инвестициях в недвижимость. Запросы в банк и фирму «Меркури кэпитал траст» (ее фонд владеет «КБК недвижимостью») остались без ответа. Представитель «Газпромбанк-инвеста» от комментариев отказался.