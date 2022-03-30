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Sminex отказалась от строительства крупного делового квартала в Хамовниках

Девелоперы приостанавливают работы над бумажными проектами из-за ухудшения экономики
Антон Филатов
Отказ от такого крупного комплекса в текущей экономической ситуации обоснован, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты / Максим Стулов / Ведомости

Девелопер Sminex Алексея Тулупова расторг сделку по покупке у «Инграда» 5 га бывшей территории завода «Гелиймаш» на Лужнецкой набережной в Хамовниках под строительство крупного делового квартала. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компаниями. По данным «СПАРК-Интерфакса», 25 марта фирма «Гелиос инвестментс», которой принадлежат права на эту площадку, вернулась в собственность «Инграда». Представитель последнего подтвердил, что принято решение отказаться от сделки по соглашению сторон. В нынешних обстоятельствах компания не стала входить в новый крупный офисный проект, добавляет представитель Sminex. По его словам, она также сместила приоритеты в сторону покупок площадок под жилье. Представитель Ricci, которая выступала консультантом этой сделки, от комментариев отказался. Источник, близкий к обеим сторонам, утверждает, что девелоперы договорились вернуться к новым переговорам после улучшения экономической ситуации. Точные сроки он не назвал.

Sminex приобрела участок на Лужнецкой набережной в самом конце прошлого года. Сумма сделки должна была составить 17 млрд руб., рассказывали тогда источники «Ведомостей». На самой площадке девелопер планировал построить премиальный деловой квартал наземной площадью около 280 000 кв. м. Предполагалось, что там появятся офисы класса А, торговые помещения, фитнес-центры, подземный паркинг. Строительство должно было начаться в конце 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных