Sminex отказалась от строительства крупного делового квартала в Хамовниках

Sminex отказалась от строительства крупного делового квартала в ХамовникахДевелоперы приостанавливают работы над бумажными проектами из-за ухудшения экономики
Девелопер Sminex Алексея Тулупова расторг сделку по покупке у «Инграда» 5 га бывшей территории завода «Гелиймаш» на Лужнецкой набережной в Хамовниках под строительство крупного делового квартала. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компаниями. По данным «СПАРК-Интерфакса», 25 марта фирма «Гелиос инвестментс», которой принадлежат права на эту площадку, вернулась в собственность «Инграда». Представитель последнего подтвердил, что принято решение отказаться от сделки по соглашению сторон. В нынешних обстоятельствах компания не стала входить в новый крупный офисный проект, добавляет представитель Sminex. По его словам, она также сместила приоритеты в сторону покупок площадок под жилье. Представитель Ricci, которая выступала консультантом этой сделки, от комментариев отказался. Источник, близкий к обеим сторонам, утверждает, что девелоперы договорились вернуться к новым переговорам после улучшения экономической ситуации. Точные сроки он не назвал.
Sminex приобрела участок на Лужнецкой набережной в самом конце прошлого года. Сумма сделки должна была составить 17 млрд руб., рассказывали тогда источники «Ведомостей». На самой площадке девелопер планировал построить премиальный деловой квартал наземной площадью около 280 000 кв. м. Предполагалось, что там появятся офисы класса А, торговые помещения, фитнес-центры, подземный паркинг. Строительство должно было начаться в конце 2023 г.