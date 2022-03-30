Sminex отказалась от строительства крупного делового квартала в Хамовниках

Девелопер Sminex Алексея Тулупова расторг сделку по покупке у «Инграда» 5 га бывшей территории завода «Гелиймаш» на Лужнецкой набережной в Хамовниках под строительство крупного делового квартала. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компаниями. По данным «СПАРК-Интерфакса», 25 марта фирма «Гелиос инвестментс», которой принадлежат права на эту площадку, вернулась в собственность «Инграда». Представитель последнего подтвердил, что принято решение отказаться от сделки по соглашению сторон. В нынешних обстоятельствах компания не стала входить в новый крупный офисный проект, добавляет представитель Sminex. По его словам, она также сместила приоритеты в сторону покупок площадок под жилье. Представитель Ricci, которая выступала консультантом этой сделки, от комментариев отказался. Источник, близкий к обеим сторонам, утверждает, что девелоперы договорились вернуться к новым переговорам после улучшения экономической ситуации. Точные сроки он не назвал.