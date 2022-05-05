РФПИ и Mubadala с партнерами выкупили крупный логопарк на востоке Москвы

Компания Professional Logistics Technologies (PLT), созданная Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), арабской Mubadala Investment Company и другими ближневосточными инвестиционными фондами для инвестиций в логистическую недвижимость, выкупила у концерна «Монарх» складской комплекс «Кожухово» на 47 146 кв. м рядом со ст. м. «Некрасовка». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с участниками сделки. Один из них уточняет, что она была закрыта еще до начала специальной операции на Украине.