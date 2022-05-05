РФПИ и Mubadala с партнерами выкупили крупный логопарк на востоке Москвы

РФПИ и Mubadala с партнерами выкупили крупный логопарк на востоке МосквыНесмотря на кризис, склады на территории столицы пользуются спросом у арендаторов
Компания Professional Logistics Technologies (PLT), созданная Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), арабской Mubadala Investment Company и другими ближневосточными инвестиционными фондами для инвестиций в логистическую недвижимость, выкупила у концерна «Монарх» складской комплекс «Кожухово» на 47 146 кв. м рядом со ст. м. «Некрасовка». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с участниками сделки. Один из них уточняет, что она была закрыта еще до начала специальной операции на Украине.
Впрочем, по данным Росреестра, фирма «ПЛТ Толмачево» («дочка» PLT) получила право собственности на этот объект 28 февраля. Запросы в PLT, «Монарх» и РФПИ остались без ответа.
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