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Девелопер «Принцип» нашел партнера по застройке 3500 га в Екатеринбурге

Вместе с компанией «Партнер» они построят свыше 2 млн кв. м малоэтажного жилья
Дарья Молоткова
Станислав Красильников / ТАСС

Тюменский девелопер «Партнер» поможет компании «Принцип» с застройкой территории общей площадью 3500 га в поселке Исток на юго-востоке Екатеринбурга. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель первой компании. Генеральный директор «Принципа» Геннадий Черных эту информацию подтвердил. По их словам, на этих участках планируется построить в общей сложности 2 млн кв. м малоэтажного жилья, включая многоквартирные дома, коттеджи и таунхаусы, а также объекты социальной инфраструктуры. Объем инвестиций в весь проект составит около 250 млрд руб., уточняет представитель тюменской компании.

Квартал в Екатеринбурге будет одним из крупнейших проектов в сегменте малоэтажного жилья в России, утверждает региональный директор департамента жилой недвижимости Nikoliers Кирилл Голышев. По данным компании «Партнер-строй» на сентябрь 2021 г. (более поздних данных нет), в стране в целом строилось лишь 3,3 млн кв. м объектов такого формата. Лидеры – Московская область (806 000 кв. м), Москва (421 000 кв. м) и Ленинградская область (148 000 кв. м).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных