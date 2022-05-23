Девелопер «Принцип» нашел партнера по застройке 3500 га в Екатеринбурге

Девелопер «Принцип» нашел партнера по застройке 3500 га в ЕкатеринбургеВместе с компанией «Партнер» они построят свыше 2 млн кв. м малоэтажного жилья
Тюменский девелопер «Партнер» поможет компании «Принцип» с застройкой территории общей площадью 3500 га в поселке Исток на юго-востоке Екатеринбурга. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель первой компании. Генеральный директор «Принципа» Геннадий Черных эту информацию подтвердил. По их словам, на этих участках планируется построить в общей сложности 2 млн кв. м малоэтажного жилья, включая многоквартирные дома, коттеджи и таунхаусы, а также объекты социальной инфраструктуры. Объем инвестиций в весь проект составит около 250 млрд руб., уточняет представитель тюменской компании.
Квартал в Екатеринбурге будет одним из крупнейших проектов в сегменте малоэтажного жилья в России, утверждает региональный директор департамента жилой недвижимости Nikoliers Кирилл Голышев. По данным компании «Партнер-строй» на сентябрь 2021 г. (более поздних данных нет), в стране в целом строилось лишь 3,3 млн кв. м объектов такого формата. Лидеры – Московская область (806 000 кв. м), Москва (421 000 кв. м) и Ленинградская область (148 000 кв. м).