Группа «Самолет» будет строить в Татарстане

Партнеры намерены вместе застроить территорию площадью 113 га в Советском районе города рядом с коттеджным поселком «Абу-Даби» и загородным комплексом «Дубай» на северо-востоке города, знает один из консультантов, работавших с «Самолетом». Казанская интернет-газета «Реальное время» в 2018 г. сообщала, что там планируется возвести 170 коттеджей и объекты социальной инфраструктуры (школу, детский сад, дендрарий, парк и проч.). Она также указывала, что девелопер проекта – ООО «РР-девелопмент». Эту фирму издание связывало с семьей Миннахметова, которая также строила поселки «Абу-Даби» и «Дубай». Сам Джаудат Миннахметов сейчас является генеральным директором главного управления инженерных сетей Республики Татарстан, ему также принадлежит сеть салонов оптики «Корд оптика». Сын Джаудата Миннахметова Ирек ранее занимал должность генерального директора «Татспиртпрома».