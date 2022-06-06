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Группа «Самолет» будет строить в Татарстане

Девелопер может поучаствовать в строительстве малоэтажного жилого комплекса в Казани
Дарья Молоткова
«Самолет» – один из крупнейших застройщиков массового жилья в России / Максим Стулов / Ведомости

Входящая в группу «Самолет» компания «Самолет регионы» в начале июня стала соучредителем ООО «Специализированный застройщик «Самолет-лотос» (с долей в 50%), по данным «СПАРК-Интерфакса». Другой владелец этой фирмы – «Р-эстейт» казанского бизнесмена Джаудата Миннахметова. В Казани же зарегистрирован и «Самолет-лотос». Два консультанта, работавших с группой «Самолет», подтверждают, что девелопер действительно намерен выйти на рынок Татарстана. Его представитель от комментариев отказался. Связаться с «Р-эстейтом» и Миннахметовым «Ведомостям» не удалось.

Партнеры намерены вместе застроить территорию площадью 113 га в Советском районе города рядом с коттеджным поселком «Абу-Даби» и загородным комплексом «Дубай» на северо-востоке города, знает один из консультантов, работавших с «Самолетом». Казанская интернет-газета «Реальное время» в 2018 г. сообщала, что там планируется возвести 170 коттеджей и объекты социальной инфраструктуры (школу, детский сад, дендрарий, парк и проч.). Она также указывала, что девелопер проекта – ООО «РР-девелопмент». Эту фирму издание связывало с семьей Миннахметова, которая также строила поселки «Абу-Даби» и «Дубай». Сам Джаудат Миннахметов сейчас является генеральным директором главного управления инженерных сетей Республики Татарстан, ему также принадлежит сеть салонов оптики «Корд оптика». Сын Джаудата Миннахметова Ирек ранее занимал должность генерального директора «Татспиртпрома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных