Онлайн-ритейлер Exist.ru выкупил логопарк на юге Подмосковья

Онлайн-ритейлер Exist.ru выкупил логопарк на юге ПодмосковьяСпрос на автозапчасти растет, поэтому ему понадобились площади для их хранения
Exist.ru стал владельцем склада на 15 000 кв. м в логопарке «Ям», расположенном рядом с одноименным поселком в Домодедовском районе Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с компанией. Представители Exist.ru и R2 Asset Management (продавец объекта), а также консультанты этой сделки – IBC Real Estate и «Река.ФМ» – эту информацию подтвердили. По их словам, ритейлер приобрел объект для собственных нужд. Другие детали они не раскрыли.
Exist.ru – один из старейших интернет-ритейлеров в России, он был основан в 1999 г. Ежедневно сервис обслуживает более 300 000 клиентов, выполняет более 50 000 заказов. Весь ассортимент насчитывает 60 млн товаров, сказано на сайте компании. Выручка основного юридического лица группы – ООО «А+А Эксист-инфо» в 2021 г., согласно «СПАРК-Интерфаксу», составила 720,5 млн руб., чистая прибыль – 451,3 млн руб. Основной владелец компании – Евгения Назарова.