Онлайн-ритейлер Exist.ru выкупил логопарк на юге Подмосковья

Exist.ru стал владельцем склада на 15 000 кв. м в логопарке «Ям», расположенном рядом с одноименным поселком в Домодедовском районе Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с компанией. Представители Exist.ru и R2 Asset Management (продавец объекта), а также консультанты этой сделки – IBC Real Estate и «Река.ФМ» – эту информацию подтвердили. По их словам, ритейлер приобрел объект для собственных нужд. Другие детали они не раскрыли.