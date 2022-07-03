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Онлайн-ритейлер Exist.ru выкупил логопарк на юге Подмосковья

Спрос на автозапчасти растет, поэтому ему понадобились площади для их хранения
Дарья Молоткова
Exist.ru – один из старейших интернет-ритейлеров в России / Максим Стулов / Ведомости

Exist.ru стал владельцем склада на 15 000 кв. м в логопарке «Ям», расположенном рядом с одноименным поселком в Домодедовском районе Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с компанией. Представители Exist.ru и R2 Asset Management (продавец объекта), а также консультанты этой сделки – IBC Real Estate и «Река.ФМ» – эту информацию подтвердили. По их словам, ритейлер приобрел объект для собственных нужд. Другие детали они не раскрыли.

Exist.ru – один из старейших интернет-ритейлеров в России, он был основан в 1999 г. Ежедневно сервис обслуживает более 300 000 клиентов, выполняет более 50 000 заказов. Весь ассортимент насчитывает 60 млн товаров, сказано на сайте компании. Выручка основного юридического лица группы – ООО «А+А Эксист-инфо» в 2021 г., согласно «СПАРК-Интерфаксу», составила 720,5 млн руб., чистая прибыль – 451,3 млн руб. Основной владелец компании – Евгения Назарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных