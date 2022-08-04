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Столичным девелоперам не удается восстановить продажи в новостройках до прошлогоднего уровня

Но эксперты констатируют постепенное восстановление рынка после весеннего провала
Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

В июле 2022 г. в Москве и Московской области, по предварительным данным аналитического сервиса BnMap.pro, было заключено в общей сложности 8817 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Это примерно в 1,9 раза меньше, чем годом ранее: тогда покупатели приобрели 16 346 квартир в новостройках. Данные июля не сильно отличаются и от прошлого месяца, который показал один из самых худших результатов в этом году. Рост продаж составил 2,5%, причем в старой Москве этот показатель даже упал на 2,6% до 4015 ДДУ.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов приводит более оптимистичные цифры. По его подсчетам, в июле в столице и Московской области было продано 10 080 квартир, а это на 12% больше, чем месяцем ранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных