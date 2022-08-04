Столичным девелоперам не удается восстановить продажи в новостройках до прошлогоднего уровня

Столичным девелоперам не удается восстановить продажи в новостройках до прошлогоднего уровняНо эксперты констатируют постепенное восстановление рынка после весеннего провала
В июле 2022 г. в Москве и Московской области, по предварительным данным аналитического сервиса BnMap.pro, было заключено в общей сложности 8817 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Это примерно в 1,9 раза меньше, чем годом ранее: тогда покупатели приобрели 16 346 квартир в новостройках. Данные июля не сильно отличаются и от прошлого месяца, который показал один из самых худших результатов в этом году. Рост продаж составил 2,5%, причем в старой Москве этот показатель даже упал на 2,6% до 4015 ДДУ.
Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов приводит более оптимистичные цифры. По его подсчетам, в июле в столице и Московской области было продано 10 080 квартир, а это на 12% больше, чем месяцем ранее.
Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам