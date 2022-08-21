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Сбербанк продаст бывшие торговые центры группы «Регионы» по отдельности

Найти одного покупателя на все эти объекты было бы сложно
Дарья Молоткова Антон Филатов
Сбербанк в сентябре начнет продавать 19 торгово-развлекательных центров «Сибирский городок» и «Июнь» / ТРЦ «Сибирский-городок»

Сбербанк в сентябре начнет продавать 19 торгово-развлекательных центров «Сибирский городок» и «Июнь». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. По его словам, финансовая организация намерена «реализовать их на конкурсной основе» не единым лотом, как сообщалось ранее, а по отдельности. Это должно помочь привлечь инвесторов, заинтересованных в покупке этих объектов в конкретном регионе и необходимом для них формате, пояснил он.

Сами торговые центры ранее принадлежали группе «Регионы». Это один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. По итогам прошлого года группа заняла 15-е место в рейтинге «Короли рынка недвижимости» журнала Forbes с годовым доходом в $130 млн. В ее портфеле крытый тематический парк развлечений «Остров мечты» и жилой комплекс Dream Towers в Нагатинской пойме. Владельцами группы являются сыновья депутата Госдумы Зелимхана Муцоева Амиран и Алихан, а также Амирхан Мори.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных