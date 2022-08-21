Сбербанк продаст бывшие торговые центры группы «Регионы» по отдельности

Сбербанк продаст бывшие торговые центры группы «Регионы» по отдельностиНайти одного покупателя на все эти объекты было бы сложно
Сбербанк в сентябре начнет продавать 19 торгово-развлекательных центров «Сибирский городок» и «Июнь». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. По его словам, финансовая организация намерена «реализовать их на конкурсной основе» не единым лотом, как сообщалось ранее, а по отдельности. Это должно помочь привлечь инвесторов, заинтересованных в покупке этих объектов в конкретном регионе и необходимом для них формате, пояснил он.
Сами торговые центры ранее принадлежали группе «Регионы». Это один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. По итогам прошлого года группа заняла 15-е место в рейтинге «Короли рынка недвижимости» журнала Forbes с годовым доходом в $130 млн. В ее портфеле крытый тематический парк развлечений «Остров мечты» и жилой комплекс Dream Towers в Нагатинской пойме. Владельцами группы являются сыновья депутата Госдумы Зелимхана Муцоева Амиран и Алихан, а также Амирхан Мори.