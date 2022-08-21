Сбербанк продаст бывшие торговые центры группы «Регионы» по отдельности

Сбербанк в сентябре начнет продавать 19 торгово-развлекательных центров «Сибирский городок» и «Июнь». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. По его словам, финансовая организация намерена «реализовать их на конкурсной основе» не единым лотом, как сообщалось ранее, а по отдельности. Это должно помочь привлечь инвесторов, заинтересованных в покупке этих объектов в конкретном регионе и необходимом для них формате, пояснил он.