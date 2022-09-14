«Яндекс.Лавка» увеличит площади дарксторов в Москве в 2,5–3 раза

Яндекс.Лавка» запускает в московских районах с большой плотностью населения крупные дарксторы (локальные склады) площадью до 500 кв. м, сообщил ее представитель. Сейчас площадь таких объектов у нее в 2,5–3 раза меньше (в среднем 150–200 кв. м), всего в портфеле компании насчитывается 450 таких точек. Крупные локальные склады, по словам собеседника «Ведомостей», планируется сочетать с небольшими объектами там, где плотность населения ниже. Число планируемых крупных дарксторов он назвать отказался, сообщив лишь, что первые из них заработают в конце сентября.