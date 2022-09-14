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«Яндекс.Лавка» увеличит площади дарксторов в Москве в 2,5–3 раза

Это позволит компании расширить ассортимент товаров для экспресс-доставки
Маргарита Соболь Анастасия Курашева
Оборот «Яндекс.Лавки», по оценке Infoline, во II квартале этого года составил 9,4 млрд руб. с НДС / Евгений Разумный / Ведомости

Яндекс.Лавка» запускает в московских районах с большой плотностью населения крупные дарксторы (локальные склады) площадью до 500 кв. м, сообщил ее представитель. Сейчас площадь таких объектов у нее в 2,5–3 раза меньше (в среднем 150–200 кв. м), всего в портфеле компании насчитывается 450 таких точек. Крупные локальные склады, по словам собеседника «Ведомостей», планируется сочетать с небольшими объектами там, где плотность населения ниже. Число планируемых крупных дарксторов он назвать отказался, сообщив лишь, что первые из них заработают в конце сентября.

Большие дарксторы нужны «Яндекс.Лавке» для увеличения ассортимента товаров из категории «супермаркет» для экспресс-доставки до 6000 наименований. Это в 2 раза больше, чем сейчас. По словам представителя компании, расширится выбор товаров в уже существующих сегментах, также появятся новые, например «товары для дома и кухни», «горячая выпечка» и проч. Скорость доставки при этом останется прежней – в среднем 14–15 минут.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных