«Яндекс.Лавка» увеличит площади дарксторов в Москве в 2,5–3 раза

«Яндекс.Лавка» увеличит площади дарксторов в Москве в 2,5–3 разаЭто позволит компании расширить ассортимент товаров для экспресс-доставки
Яндекс.Лавка» запускает в московских районах с большой плотностью населения крупные дарксторы (локальные склады) площадью до 500 кв. м, сообщил ее представитель. Сейчас площадь таких объектов у нее в 2,5–3 раза меньше (в среднем 150–200 кв. м), всего в портфеле компании насчитывается 450 таких точек. Крупные локальные склады, по словам собеседника «Ведомостей», планируется сочетать с небольшими объектами там, где плотность населения ниже. Число планируемых крупных дарксторов он назвать отказался, сообщив лишь, что первые из них заработают в конце сентября.
Большие дарксторы нужны «Яндекс.Лавке» для увеличения ассортимента товаров из категории «супермаркет» для экспресс-доставки до 6000 наименований. Это в 2 раза больше, чем сейчас. По словам представителя компании, расширится выбор товаров в уже существующих сегментах, также появятся новые, например «товары для дома и кухни», «горячая выпечка» и проч. Скорость доставки при этом останется прежней – в среднем 14–15 минут.