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Ульяновская Dars Development займется проектами реновации в Москве

Компания выкупила генподрядный бизнес у бывшей структуры сына экс-генпрокурора России Артема Чайки
Антон Филатов Анна Киселева Елизавета Клочкова
Учитывая недавний скачок цен на стройматериалы, который привел в тому, что эта отрасль испытывает определенные сложности при выполнении ранее заключенных контрактов / Евгений Разумный / Ведомости

Девелопер 3S Group, в создании которого принимал участие сын бывшего генпрокурора России Артем Чайка, продал свой генподрядный бизнес. Новым владельцем фирмы «Три эс контракшн менеджмент» с 23 августа, согласно «СПАРК-Интерфаксу», является ульяновская компания Dars Development. Представитель 3S Group от комментариев отказался. В московском офисе Dars Development перенаправили вопрос «Ведомостей» в ульяновское подразделение, там на запрос не ответили.

«Три эс контракшн менеджмент», судя по информации на сайте госзакупок, является подрядчиком по сносу старых пятиэтажных домов и строительству на их месте новых жилых комплексов по программе реновации в Москве. Общая сумма заказов – почти 90 млрд руб. Крупнейший проект – реновация кварталов № 16–73, 75–77 и 37–79 в Нагорном районе столицы, на него городские власти готовы выделить 62,1 млрд руб. Другие площадки расположены в том же Нагорном районе (19,6 млрд руб.), на Краснодарской улице в Люблине (2,9 млрд руб.), на ул. 9 Мая в районе Восточный (2 млрд руб.) и т. д. Судя из базы арбитражных судов, «Три эс контракшн менеджмент» строила также жилой комплекс «Талисман на Водном» на Головинском шоссе для самой 3S Group – он уже сдан в эксплуатацию. Есть ли у компании какие-либо еще действующие проекты, неизвестно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных