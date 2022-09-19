Ульяновская Dars Development займется проектами реновации в Москве

«Три эс контракшн менеджмент», судя по информации на сайте госзакупок, является подрядчиком по сносу старых пятиэтажных домов и строительству на их месте новых жилых комплексов по программе реновации в Москве. Общая сумма заказов – почти 90 млрд руб. Крупнейший проект – реновация кварталов № 16–73, 75–77 и 37–79 в Нагорном районе столицы, на него городские власти готовы выделить 62,1 млрд руб. Другие площадки расположены в том же Нагорном районе (19,6 млрд руб.), на Краснодарской улице в Люблине (2,9 млрд руб.), на ул. 9 Мая в районе Восточный (2 млрд руб.) и т. д. Судя из базы арбитражных судов, «Три эс контракшн менеджмент» строила также жилой комплекс «Талисман на Водном» на Головинском шоссе для самой 3S Group – он уже сдан в эксплуатацию. Есть ли у компании какие-либо еще действующие проекты, неизвестно.