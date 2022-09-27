«Кортрос» Виктора Вексельберга поучаствует в застройке промзоны «Южный порт» на востоке Москвы

«Кортрос» Виктора Вексельберга поучаствует в застройке промзоны «Южный порт» на востоке МосквыДевелопер может столкнуться с конкуренцией: свои проекты здесь ведут и другие компании
Входящие в группу «Кортрос» фирмы ООО «Специализированный застройщик «Лидер» и ООО «Мегастрой-инвест» стали владельцами компании ПКФ «Туран», которой принадлежат права на застройку 8,3 га в Южном порту на востоке Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка закрыта 22 сентября. Предыдущие собственники ПКФ «Туран» – акционер Сapital Group Павел Тё, а также топ-менеджеры этого девелопера – Валентина Становова и Мария Пак. Представители «Кортроса» и Сapital Group от комментариев отказались.
Переговоры о приобретении площадки стороны вели с 2021 г., знают два консультанта, работавшие с участниками сделки. На самой территории планируется строительство 397 000 кв. м недвижимости, включая жилье и объекты инфраструктуры.
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