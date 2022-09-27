«Кортрос» Виктора Вексельберга поучаствует в застройке промзоны «Южный порт» на востоке Москвы

Входящие в группу «Кортрос» фирмы ООО «Специализированный застройщик «Лидер» и ООО «Мегастрой-инвест» стали владельцами компании ПКФ «Туран», которой принадлежат права на застройку 8,3 га в Южном порту на востоке Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка закрыта 22 сентября. Предыдущие собственники ПКФ «Туран» – акционер Сapital Group Павел Тё, а также топ-менеджеры этого девелопера – Валентина Становова и Мария Пак. Представители «Кортроса» и Сapital Group от комментариев отказались.