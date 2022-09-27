Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

«Кортрос» Виктора Вексельберга поучаствует в застройке промзоны «Южный порт» на востоке Москвы

Девелопер может столкнуться с конкуренцией: свои проекты здесь ведут и другие компании
Дарья Молоткова
В последнее время застройщики все чаще обращают внимание на застройку промзон / Максим Стулов / Ведомости

Входящие в группу «Кортрос» фирмы ООО «Специализированный застройщик «Лидер» и ООО «Мегастрой-инвест» стали владельцами компании ПКФ «Туран», которой принадлежат права на застройку 8,3 га в Южном порту на востоке Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка закрыта 22 сентября. Предыдущие собственники ПКФ «Туран» – акционер Сapital Group Павел Тё, а также топ-менеджеры этого девелопера – Валентина Становова и Мария Пак. Представители «Кортроса» и Сapital Group от комментариев отказались.

Переговоры о приобретении площадки стороны вели с 2021 г., знают два консультанта, работавшие с участниками сделки. На самой территории планируется строительство 397 000 кв. м недвижимости, включая жилье и объекты инфраструктуры.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных