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Владелец логопарка «Софьино» подал иск к «Яндекс.Маркету» почти на 350 млн рублей

Скорее всего, это неустойка за отказ от части площадей в складском комплексе
Дарья Молоткова Анна Киселева
Ставка аренды в «Софьино» на момент заключения договора с «Яндекс.Маркетом» составляла 3400–3500 руб. за 1 кв. м в год, говорили ранее консультанты / Максим Стулов / Ведомости

Компания «АТ-менеджмент» 14 октября подала в московский арбитраж иск к «Яндекс.Маркету», следует из информации на сайте суда. Там сказано, что сумма требований составляет 345,7 млн руб., рассмотрение заявления должно состояться 8 декабря. Других подробностей в карточке дела нет.

Связанная с «АТ-менеджментом» компания «АТ-недвижимость» выступает девелопером логистического комплекса «Софьино» на Новорязанском шоссе. В 2019 г. «Яндекс.Маркет» арендовал там 100 000 кв. м, а спустя два года компания договорилась об увеличении площадей до 200 000 кв. м.

Эти помещения нужны были маркетплейсу на перспективу. Учитывая текущую ситуацию и неопределенность на рынке, в том числе в сегменте складов, «Яндекс.Маркет» начал рассматривать возможность отказа от части площадей, говорят два консультанта, работавших с этим логопарком.

По их словам, из-за разногласий с собственником склада последний пересдал около 80 000 кв. м в этом объекте онлайн-ритейлеру Ozon (его представитель ранее эту сделку подтверждал), а с «Яндекс.Маркета», видимо, он решил потребовать неустойку.

Представитель «АТ-недвижимости» от комментариев отказался, ссылаясь на конфиденциальность договора между сторонами. Представитель «Яндекс.Маркета» говорит, что компания пока не получила исковое заявление. По его словам, взаимодействие с собственником объекта идет в обычном режиме, маркетплейс открыт к обсуждению всех возникающих вопросов в рабочем порядке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных