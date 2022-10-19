Владелец логопарка «Софьино» подал иск к «Яндекс.Маркету» почти на 350 млн рублей

Представитель «АТ-недвижимости» от комментариев отказался, ссылаясь на конфиденциальность договора между сторонами. Представитель «Яндекс.Маркета» говорит, что компания пока не получила исковое заявление. По его словам, взаимодействие с собственником объекта идет в обычном режиме, маркетплейс открыт к обсуждению всех возникающих вопросов в рабочем порядке.