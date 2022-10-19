Владелец логопарка «Софьино» подал иск к «Яндекс.Маркету» почти на 350 млн рублей

Владелец логопарка «Софьино» подал иск к «Яндекс.Маркету» почти на 350 млн рублейСкорее всего, это неустойка за отказ от части площадей в складском комплексе
Компания «АТ-менеджмент» 14 октября подала в московский арбитраж иск к «Яндекс.Маркету», следует из информации на сайте суда. Там сказано, что сумма требований составляет 345,7 млн руб., рассмотрение заявления должно состояться 8 декабря. Других подробностей в карточке дела нет.
Связанная с «АТ-менеджментом» компания «АТ-недвижимость» выступает девелопером логистического комплекса «Софьино» на Новорязанском шоссе. В 2019 г. «Яндекс.Маркет» арендовал там 100 000 кв. м, а спустя два года компания договорилась об увеличении площадей до 200 000 кв. м.
Эти помещения нужны были маркетплейсу на перспективу. Учитывая текущую ситуацию и неопределенность на рынке, в том числе в сегменте складов, «Яндекс.Маркет» начал рассматривать возможность отказа от части площадей, говорят два консультанта, работавших с этим логопарком.
По их словам, из-за разногласий с собственником склада последний пересдал около 80 000 кв. м в этом объекте онлайн-ритейлеру Ozon (его представитель ранее эту сделку подтверждал), а с «Яндекс.Маркета», видимо, он решил потребовать неустойку.
Представитель «АТ-недвижимости» от комментариев отказался, ссылаясь на конфиденциальность договора между сторонами. Представитель «Яндекс.Маркета» говорит, что компания пока не получила исковое заявление. По его словам, взаимодействие с собственником объекта идет в обычном режиме, маркетплейс открыт к обсуждению всех возникающих вопросов в рабочем порядке.