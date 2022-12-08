У семьи Гуцериева появился еще один мегапроект в новой Москве

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство жилого комплекса общей площадью 2,9 млн кв. м недалеко от деревни Прокшино в новой Москве, рассказал «Ведомостям» представитель Москомстройинвеста. По его словам, примерно 1,8 млн кв. м из них придется на жилье, 1,06 млн кв. м составят объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады) и общественно-деловые комплексы. Инвестором этого проекта выступит ГК «А101», добавил он. О том, что именно эта компания будет застраивать участок площадью 324 га в Прокшине, знают и два консультанта, работавших с ней. Другие детали им не известны. Представитель «А101» на запрос «Ведомостей» не ответил.