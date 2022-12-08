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У семьи Гуцериева появился еще один мегапроект в новой Москве

«А101» построит в Прокшине почти 3 млн кв. м недвижимости
Дарья Молоткова Антон Филатов
Новый проект в Прокшине, скорее всего, будет реализован на одном из участков, которые входят в земельный банк компании, говорят консультанты / Евгений Разумный / Ведомости

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство жилого комплекса общей площадью 2,9 млн кв. м недалеко от деревни Прокшино в новой Москве, рассказал «Ведомостям» представитель Москомстройинвеста. По его словам, примерно 1,8 млн кв. м из них придется на жилье, 1,06 млн кв. м составят объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады) и общественно-деловые комплексы. Инвестором этого проекта выступит ГК «А101», добавил он. О том, что именно эта компания будет застраивать участок площадью 324 га в Прокшине, знают и два консультанта, работавших с ней. Другие детали им не известны. Представитель «А101» на запрос «Ведомостей» не ответил.

Микрорайон в Прокшине станет частью крупного проекта, который «А101» уже реализует в новой Москве. Этой компании принадлежит там около 2100 га. Сейчас, судя по информации на сайте «А101», там уже строится порядка 1,5 млн кв. м недвижимости. В частности, она реализует в новой Москве жилые комплексы «Скандинавия», «Москва «А101», «Прокшино» и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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