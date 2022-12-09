Интернет-ритейлер Ozon сдает часть своих офисов другим компаниям

Интернет-ритейлер Ozon сдает часть своих офисов другим компаниямЧасть его площадей в «Искра-парке» на Ленинградском проспекте заняла госкомпания Дом.РФ
Дом.РФ договорился с онлайн-ритейлером Ozon об аренде у него 6426 кв. м (750 рабочих мест) в бизнес-центре «Искра-парк» на Ленинградском проспекте на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками сделки. По их данным, госкомпания переехала в новый офис еще осенью, но ранее об этом не сообщалось. Представители Дом.PФ, Ozon, «Галс-девелопмента» (владелец объекта), NF Group (выступала консультантом) информацию о сделке подтвердили. По словам первого, площади были арендованы «для повышения эффективности управления цифровыми блоками Дом.РФ и Банка Дом.РФ». Сейчас у сотрудников вырос запрос на такой формат работы, добавил он.
Сейчас подразделения Дом.РФ занимают несколько офисов в разных районах Москвы, напоминают консультанты. Например, он арендует площади в бизнес-центре «Воздвиженка-центр» (более известен как «Военторг») на Воздвиженке в центре столицы. Был у него и офис на Ленинградском проспекте – в деловом комплексе «Аркус III». Летом этого года компания начала активно искать дополнительные площади, рассматривала различные варианты с большим числом рабочих мест, говорят собеседники «Ведомостей». Сама корпорация является крупнейшим финансовым институтом, который 25 лет занимается развитием жилищной сферы в России.