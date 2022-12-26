Фонды американских компаний Morgan Stanley и Hines нашли покупателя на «Метрополис»

Сейчас рыночная цена «Метрополиса» может составлять порядка 1–1,1 млрд евро (около 70 млрд руб. по текущему курсу), полагает партнер Nikoliers Станислав Бибик. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько считает, что он стоит дешевле – 40–45 млрд руб. с учетом текущей экономической ситуации. Источник, близкий к одной из сторон переговоров, уверяет, что Capital Partners заплатит за объект около $100 млн (6,7 млрд руб. по текущему курсу), но возьмет на себя «существенные долговые обязательства перед Сбербанком». Другие подробности он не раскрыл. Один из консультантов не исключает, что сделка и вовсе могла быть номинальной.