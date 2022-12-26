Фонды американских компаний Morgan Stanley и Hines нашли покупателя на «Метрополис»Его планирует приобрести построившая этот комплекс казахстанская Capital Partners
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство фирмы «М-холдинг лтд» о покупке торгово-развлекательного центра «Метрополис» (205 000 кв. м), расположенного на Ленинградском проспекте на севере столицы. Это следует из сообщения самого ведомства. Там также сказано, что «М-холдинг лтд» – компания из Казахстана, которая осуществляет холдинговую деятельность». Других деталей там нет. Два консультанта, работавших с «Метрополисом», знают, что она представляет интересы казахстанского девелопера Capital Partners, который и построил этот комплекс в 2009 г.
Capital Partners была создана Сержаном Жумашовым и Бураком Ойменом в 1998 г. Компания начала работать в России в 2004 г. Среди ее проектов – логистические парки общей площадью 1 млн кв. м в Пушкине и Домодедове (проданы за $300 млн фонду Redwood) и 5-звездочный отель Ritz-Carlton на Тверской улице (сейчас эта гостиница принадлежит компании «Верный капитал», которая была создана экс-главой администрации президента Казахстана Булатом Утемуратовым).
Capital Partners продала «Метрополис» фонду под управлением американской компании Morgan Stanley в 2012 г. за $1,2 млрд, тогда это была крупнейшая сделка на российском рынке недвижимости за всю его историю. Но затем Morgan Stanley перепродала половину комплекса одному из фондов американского девелопера Hines. Владельцы торгового центра начали вести переговоры с Capital Partners еще в конце сентября, сообщало Bloomberg. По данным источников издания, казахстанская компания могла получить существенную скидку на этот объект.
Запросы в Morgan Stanley и Hines остались без ответов.
Сейчас рыночная цена «Метрополиса» может составлять порядка 1–1,1 млрд евро (около 70 млрд руб. по текущему курсу), полагает партнер Nikoliers Станислав Бибик. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько считает, что он стоит дешевле – 40–45 млрд руб. с учетом текущей экономической ситуации. Источник, близкий к одной из сторон переговоров, уверяет, что Capital Partners заплатит за объект около $100 млн (6,7 млрд руб. по текущему курсу), но возьмет на себя «существенные долговые обязательства перед Сбербанком». Другие подробности он не раскрыл. Один из консультантов не исключает, что сделка и вовсе могла быть номинальной.
Управляющий партнер Ricci Алексей Богданов называет «Метрополис» одним из лучших торговых центров Москвы. Он давно известен на рынке как наиболее качественный объект со сложившимся пулом арендаторов и высоким трафиком, указывает Бибик.
Продажа «Метрополиса» – одна из крупнейших инвестиционных сделок с торговой недвижимостью в этом году. Их было не так много. Финская SRV Group и ее местные партнеры реализовали торгово-развлекательный центр «Охта молл» на 140 000 кв. м в Санкт-Петербурге екатеринбургскому девелоперу «Проспект групп». В этом году Central Properties приобрела у чешской PPF Real Estate торгово-развлекательный центр «Ярмарка» (77 285 кв. м) в Астрахани. Также она выкупила у венгерской Granit Polus Group комплекс «Торговый квартал» (40 000 кв. м) в Набережных Челнах.