Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Группа «Самолет» и «Северсталь» построят первую современную многоэтажку по технологии «сталинок»

Пока не все девелоперы готовы переходить на метод строительства на металлокаркасе
Надежда Синцова Дарья Молоткова
При возведении зданий на металлоконструкциях используется больше металла, чем в традиционном строительстве, что увеличивает цену проекта / Getty Images

Девелопер ГК «Самолет» и металлургическая компания «Северсталь» построят в Московской области первый современный многоэтажный дом на основе металлического каркаса. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Северстали» и подтвердил управляющий партнер «Самолет Москва» Андрей Иваненко.

Это пилотный проект, реализуемый в рамках плана мероприятий (дорожной карты) Минстроя на 2022–2026 гг., одобренного в июне 2022 г. для поддержки спроса на сталь в России на фоне санкций. Ограничения недружественных стран привели к потере ключевых для российских меткомпаний экспортных рынков, прежде всего европейского. Из-за этого в правительстве в 2022 г. начали обсуждать идею тиражирования в РФ технологии строительства зданий на металлокаркасе (см. «Ведомости» от 23 июня и 24 августа).

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных