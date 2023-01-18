Группа «Самолет» и «Северсталь» построят первую современную многоэтажку по технологии «сталинок»Пока не все девелоперы готовы переходить на метод строительства на металлокаркасе
Девелопер ГК «Самолет» и металлургическая компания «Северсталь» построят в Московской области первый современный многоэтажный дом на основе металлического каркаса. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Северстали» и подтвердил управляющий партнер «Самолет Москва» Андрей Иваненко.
Это пилотный проект, реализуемый в рамках плана мероприятий (дорожной карты) Минстроя на 2022–2026 гг., одобренного в июне 2022 г. для поддержки спроса на сталь в России на фоне санкций. Ограничения недружественных стран привели к потере ключевых для российских меткомпаний экспортных рынков, прежде всего европейского. Из-за этого в правительстве в 2022 г. начали обсуждать идею тиражирования в РФ технологии строительства зданий на металлокаркасе (см. «Ведомости» от 23 июня и 24 августа).