Группа «Самолет» и «Северсталь» построят первую современную многоэтажку по технологии «сталинок»

Это пилотный проект, реализуемый в рамках плана мероприятий (дорожной карты) Минстроя на 2022–2026 гг., одобренного в июне 2022 г. для поддержки спроса на сталь в России на фоне санкций. Ограничения недружественных стран привели к потере ключевых для российских меткомпаний экспортных рынков, прежде всего европейского. Из-за этого в правительстве в 2022 г. начали обсуждать идею тиражирования в РФ технологии строительства зданий на металлокаркасе (см. «Ведомости» от 23 июня и 24 августа).