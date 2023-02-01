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У московского девелопера элитной недвижимости Vos’hod появился проект в Санкт-Петербурге

Компания достроит за бывшими партнерами братьев Ананьевых апарт-комплекс в самом центре Северной столицы
Дарья Молоткова Антон Филатов
spb.move.ru

Элитный апарт-комплекс Cheval Court (10 800 кв. м), который возводится на Конюшенной площади в центре Санкт-Петербурга, вошел в портфель московского девелопера Vos’hod. Об этом говорится в информационных материалах самой компании. Vos’hod указан застройщиком проекта и на официальном сайте Cheval Court.

Сам апарт-комплекс должен появиться в рамках реконструкции здания памятника регионального значения Мастерового двора придворного конюшенного ведомства, которое было построено в середине XVIII в. Изначально девелопером этого проекта была фирма «Таала», которая входила в девелоперскую компанию A Project Development.

Ее владельцы – бывшие партнеры экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых Константин и Аркадий Акимовы. Именно у структур Промсвязьбанка последние и выкупили здание на Конюшенной площади, сообщала газета «Коммерсантъ».

А Project Development успела реализовать один из самых дорогих жилых комплексов в Москве – Noble Row на Остоженке. В нем всего шесть резиденций, а его отделкой и созданием интерьеров занимался американский дизайнерский дом Ralph Lauren. Весной 2019 г. Арбитражный суд Москвы ввел в отношении ООО «А проджект девелопмент» процедуру банкротства по заявлению Промсвязьбанка, а спустя год несостоятельной была признана и «Таала». Тогда же на торгах ее имущество за 1,2 млрд руб. приобрела фирма АО «Ланселот» (сейчас она в проектной декларации Cheval Court указана как владелец проекта). Ее учредитель – некая Надежда Цирик. Но чьи интересы она представляет, было неизвестно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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