У московского девелопера элитной недвижимости Vos’hod появился проект в Санкт-Петербурге

А Project Development успела реализовать один из самых дорогих жилых комплексов в Москве – Noble Row на Остоженке. В нем всего шесть резиденций, а его отделкой и созданием интерьеров занимался американский дизайнерский дом Ralph Lauren. Весной 2019 г. Арбитражный суд Москвы ввел в отношении ООО «А проджект девелопмент» процедуру банкротства по заявлению Промсвязьбанка, а спустя год несостоятельной была признана и «Таала». Тогда же на торгах ее имущество за 1,2 млрд руб. приобрела фирма АО «Ланселот» (сейчас она в проектной декларации Cheval Court указана как владелец проекта). Ее учредитель – некая Надежда Цирик. Но чьи интересы она представляет, было неизвестно.