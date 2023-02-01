У московского девелопера элитной недвижимости Vos’hod появился проект в Санкт-Петербурге

У московского девелопера элитной недвижимости Vos’hod появился проект в Санкт-ПетербургеКомпания достроит за бывшими партнерами братьев Ананьевых апарт-комплекс в самом центре Северной столицы
Элитный апарт-комплекс Cheval Court (10 800 кв. м), который возводится на Конюшенной площади в центре Санкт-Петербурга, вошел в портфель московского девелопера Vos’hod. Об этом говорится в информационных материалах самой компании. Vos’hod указан застройщиком проекта и на официальном сайте Cheval Court.
Сам апарт-комплекс должен появиться в рамках реконструкции здания памятника регионального значения Мастерового двора придворного конюшенного ведомства, которое было построено в середине XVIII в. Изначально девелопером этого проекта была фирма «Таала», которая входила в девелоперскую компанию A Project Development.
Ее владельцы – бывшие партнеры экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых Константин и Аркадий Акимовы. Именно у структур Промсвязьбанка последние и выкупили здание на Конюшенной площади, сообщала газета «Коммерсантъ».
А Project Development успела реализовать один из самых дорогих жилых комплексов в Москве – Noble Row на Остоженке. В нем всего шесть резиденций, а его отделкой и созданием интерьеров занимался американский дизайнерский дом Ralph Lauren. Весной 2019 г. Арбитражный суд Москвы ввел в отношении ООО «А проджект девелопмент» процедуру банкротства по заявлению Промсвязьбанка, а спустя год несостоятельной была признана и «Таала». Тогда же на торгах ее имущество за 1,2 млрд руб. приобрела фирма АО «Ланселот» (сейчас она в проектной декларации Cheval Court указана как владелец проекта). Ее учредитель – некая Надежда Цирик. Но чьи интересы она представляет, было неизвестно.