На московском рынке гибких офисов опустело больше трети помещений

Доля свободных площадей на московском рынке гибких офисов к концу 2022 г. достигла 35%, следует из отчета консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP). По ее данным, пустыми оставались помещения общей площадью 117 556 кв. м. Для сравнения: в конце 2021 г. уровень вакантности составлял 14%. Эту информацию подтверждают и другие игроки рынка недвижимости. К примеру, в Nikoliers говорят, что доля свободных площадей в конце прошлого года была на уровне 33,9%. В течение 2022 г. вакансия достигала и 40%, добавляет директор по стратегии и продажам сети Multispace Елизавета Голышева. Но, по ее словам, за последние шесть месяцев она постепенно снижалась.