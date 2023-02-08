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На московском рынке гибких офисов опустело больше трети помещений

Это связано как с уходом иностранных игроков из России, так и с сокращением площадей местными компаниями
Дарья Молоткова
Сейчас многие крупные компании готовы переводить в гибкие офисы свои штаб-квартиры / Максим Стулов / Ведомости

Доля свободных площадей на московском рынке гибких офисов к концу 2022 г. достигла 35%, следует из отчета консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP). По ее данным, пустыми оставались помещения общей площадью 117 556 кв. м. Для сравнения: в конце 2021 г. уровень вакантности составлял 14%. Эту информацию подтверждают и другие игроки рынка недвижимости. К примеру, в Nikoliers говорят, что доля свободных площадей в конце прошлого года была на уровне 33,9%. В течение 2022 г. вакансия достигала и 40%, добавляет директор по стратегии и продажам сети Multispace Елизавета Голышева. Но, по ее словам, за последние шесть месяцев она постепенно снижалась.

Появление такого объема свободных площадей опрошенные «Ведомостями» консультанты и участники рынка объясняют несколькими факторами. Международный партнер и руководитель департамента офисной недвижимости CMWP Наталья Никитина связывает это с нестабильной экономической ситуацией и общим снижением спроса на офисы. А коммерческий директор сети Space 1 Мария Кабанова напоминает, что на ситуацию также повлияли уход с рынка зарубежных компаний и сокращение издержек на офисные площади у локальных игроков. К примеру, онлайн-ритейлер Ozon весной прошлого года полностью отказался от аренды гибкого офиса Flexity общей площадью 17 256 кв. м в бывшем здании Минэкономразвития на Овчинниковской набережной, напоминают консультанты. А часть помещений в гибком офисе BusinessClub от Capital Group в бизнес-центре «Искра-парк» на Ленинградском проспекте он начал сдавать в субаренду. Осенью 750 рабочих мест там сняла у Ozon госкомпания «Дом.РФ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных