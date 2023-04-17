В Москве побит исторический рекорд по объемам продаж и аренды офисов

В Москве побит исторический рекорд по объемам продаж и аренды офисовС начала года в столице продано и сдано в аренду 446 000 кв. м помещений
Общий объем сделок на рынке офисной недвижимости Москвы в I квартале 2023 г. составил 446 000 кв. м, говорится в отчете консалтинговой компании CORE.XP. По ее данным, это самый высокий показатель за первые три месяца года за последние 15 лет. Для сравнения: с января по март 2022 г. было сдано в аренду и продано 329 367 кв. м офисных помещений, что на 35% ниже результатов этого года, говорится в исследовании.
Такую динамику подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты и участники рынка, впрочем, цифры у них немного другие. Это объясняется разницей в методиках подсчета объектов и самих сделок. Партнер «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина указывает, что в I квартале 2023 г. было продано и арендовано порядка 208 000 кв. м, что превышает прошлогодние показатели на 63%.