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В Москве побит исторический рекорд по объемам продаж и аренды офисов

С начала года в столице продано и сдано в аренду 446 000 кв. м помещений
Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

Общий объем сделок на рынке офисной недвижимости Москвы в I квартале 2023 г. составил 446 000 кв. м, говорится в отчете консалтинговой компании CORE.XP. По ее данным, это самый высокий показатель за первые три месяца года за последние 15 лет. Для сравнения: с января по март 2022 г. было сдано в аренду и продано 329 367 кв. м офисных помещений, что на 35% ниже результатов этого года, говорится в исследовании.

Такую динамику подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты и участники рынка, впрочем, цифры у них немного другие. Это объясняется разницей в методиках подсчета объектов и самих сделок. Партнер «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина указывает, что в I квартале 2023 г. было продано и арендовано порядка 208 000 кв. м, что превышает прошлогодние показатели на 63%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных