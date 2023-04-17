В Москве побит исторический рекорд по объемам продаж и аренды офисов

Общий объем сделок на рынке офисной недвижимости Москвы в I квартале 2023 г. составил 446 000 кв. м, говорится в отчете консалтинговой компании CORE.XP. По ее данным, это самый высокий показатель за первые три месяца года за последние 15 лет. Для сравнения: с января по март 2022 г. было сдано в аренду и продано 329 367 кв. м офисных помещений, что на 35% ниже результатов этого года, говорится в исследовании.