Бывший топ-менеджер холдинга семьи миллиардера Гуцериева выкупил еще один актив Siemens

Бывший топ-менеджер холдинга семьи миллиардера Гуцериева выкупил еще один актив SiemensОн стал владельцем офиса немецкого концерна в центре Москвы
Структуры немецкого концерна Siemens продали бизнес-центр «Легион II» (27 600 кв. м), расположенный на Большой Татарской улице в Замоскворечье в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этим объектом. По их словам, покупателем комплекса стала инвестиционная группа «Инсайт». Ее представитель эту информацию подтвердил. По его словам, сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями, она закрылась 13 апреля. Условия соглашения он раскрывать не стал. Представитель Siemens на запрос не ответил.
«Легион II» был построен в 2007 г. компанией «Легион девелопмент», которую связывали с бывшим владельцем «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым. Спустя два года его приобрела Siemens для размещения 1200 сотрудников, сообщал тогда РБК. Сумма сделки, по информации издания, оценивалась в $150 млн. Часть площадей в этом комплексе немецкий концерн в итоге сдавал в аренду, знают два консультанта, работавших с ним. В прошлом году после начала СВО Siemens объявила об уходе с российского рынка. Тогда же, по словам консультантов, она начал искать покупателя и на «Легион II».