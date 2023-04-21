Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке.
Скидки до -28%

Бывший топ-менеджер холдинга семьи миллиардера Гуцериева выкупил еще один актив Siemens

Он стал владельцем офиса немецкого концерна в центре Москвы
Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Структуры немецкого концерна Siemens продали бизнес-центр «Легион II» (27 600 кв. м), расположенный на Большой Татарской улице в Замоскворечье в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этим объектом. По их словам, покупателем комплекса стала инвестиционная группа «Инсайт». Ее представитель эту информацию подтвердил. По его словам, сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями, она закрылась 13 апреля. Условия соглашения он раскрывать не стал. Представитель Siemens на запрос не ответил.

«Легион II» был построен в 2007 г. компанией «Легион девелопмент», которую связывали с бывшим владельцем «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым. Спустя два года его приобрела Siemens для размещения 1200 сотрудников, сообщал тогда РБК. Сумма сделки, по информации издания, оценивалась в $150 млн. Часть площадей в этом комплексе немецкий концерн в итоге сдавал в аренду, знают два консультанта, работавших с ним. В прошлом году после начала СВО Siemens объявила об уходе с российского рынка. Тогда же, по словам консультантов, она начал искать покупателя и на «Легион II».

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных