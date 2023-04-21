Бывший топ-менеджер холдинга семьи миллиардера Гуцериева выкупил еще один актив Siemens

«Легион II» был построен в 2007 г. компанией «Легион девелопмент», которую связывали с бывшим владельцем «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым. Спустя два года его приобрела Siemens для размещения 1200 сотрудников, сообщал тогда РБК. Сумма сделки, по информации издания, оценивалась в $150 млн. Часть площадей в этом комплексе немецкий концерн в итоге сдавал в аренду, знают два консультанта, работавших с ним. В прошлом году после начала СВО Siemens объявила об уходе с российского рынка. Тогда же, по словам консультантов, она начал искать покупателя и на «Легион II».