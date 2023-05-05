«Траст» нашел покупателя на бывший склад миллиардера Гуцериева в Мытищах

«Траст» нашел покупателя на бывший склад миллиардера Гуцериева в МытищахИнвесткомпания «Элма групп» согласилась заплатить за него 1,35 млрд руб.
Связанная с «Элмой групп» фирма «Элма проект» стала победителем аукциона по продаже нескольких складских зданий общей площадью 92 145 кв. м в подмосковных Мытищах. Это следует из протокола торгов, которые прошли в рамках банкротства компаний «Мосстройпластмасс» и «Мытищинский пластик». В документе сказано, что «Элма проект» предложила за эту недвижимость 1,35 млрд руб. Представитель самой компании на запрос «Ведомостей» не ответил.
Склады в Мытищах были построены еще в 1960-х – 1990-х гг. прошлого века. «Мосстройпластмасс» и «Мытищинский пластик» ранее входили в Русскую содовую компанию, которая до 2007 г. принадлежала миллиардеру Михаилу Гуцериеву. Сейчас эти фирмы контролирует «Траст», который в рамках процедуры банкротства постепенно распродает их имущество. К примеру, подмосковный санаторий «Незабудка» ранее выкупил бывший член совета директоров «Россети Ленэнерго» Дмитрий Федоров, писала газета «Коммерсантъ». А санаторий «Бриз» в Крыму в начале 2022 г. приобрели структуры, связанные с агрохолдингом «Золотая балка».