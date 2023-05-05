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«Траст» нашел покупателя на бывший склад миллиардера Гуцериева в Мытищах

Инвесткомпания «Элма групп» согласилась заплатить за него 1,35 млрд руб.
Дарья Молоткова Антон Филатов
mosstroyplastmass.skli.ru

Связанная с «Элмой групп» фирма «Элма проект» стала победителем аукциона по продаже нескольких складских зданий общей площадью 92 145 кв. м в подмосковных Мытищах. Это следует из протокола торгов, которые прошли в рамках банкротства компаний «Мосстройпластмасс» и «Мытищинский пластик». В документе сказано, что «Элма проект» предложила за эту недвижимость 1,35 млрд руб. Представитель самой компании на запрос «Ведомостей» не ответил.

Склады в Мытищах были построены еще в 1960-х – 1990-х гг. прошлого века. «Мосстройпластмасс» и «Мытищинский пластик» ранее входили в Русскую содовую компанию, которая до 2007 г. принадлежала миллиардеру Михаилу Гуцериеву. Сейчас эти фирмы контролирует «Траст», который в рамках процедуры банкротства постепенно распродает их имущество. К примеру, подмосковный санаторий «Незабудка» ранее выкупил бывший член совета директоров «Россети Ленэнерго» Дмитрий Федоров, писала газета «Коммерсантъ». А санаторий «Бриз» в Крыму в начале 2022 г. приобрели структуры, связанные с агрохолдингом «Золотая балка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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