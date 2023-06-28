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Сеть Code откроет один из крупнейших гибких офисов в Москве

Компания договорилась с девелопером Hutton об управлении бизнес-центром на юго-западе столицы
Дарья Молоткова Антон Филатов
В I квартале 2023 г. в Москве появилось 13 000 кв. м новых гибких офисов / Москомархитектура

Сеть гибких офисов Code возьмет в управление бизнес-центр Geolog (17 000 кв. м) на ул. Обручева на юго-западе Москвы, строительство которого ведет девелопер Hutton. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. О подписании соглашения между сторонами также знают два консультанта, работавших с ними. По их словам, после завершения работ в этом комплексе откроется один из крупнейших гибких офисов в Москве.

Условия соглашения представители Code и Hutton не раскрывают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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