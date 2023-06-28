Сеть Code откроет один из крупнейших гибких офисов в Москве

Сеть гибких офисов Code возьмет в управление бизнес-центр Geolog (17 000 кв. м) на ул. Обручева на юго-западе Москвы, строительство которого ведет девелопер Hutton. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. О подписании соглашения между сторонами также знают два консультанта, работавших с ними. По их словам, после завершения работ в этом комплексе откроется один из крупнейших гибких офисов в Москве.