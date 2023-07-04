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Производитель детского питания Nestle смог сохранить земли под Калугой

Ранее НЛМК пытался признать сделки по продаже участков в индустриальном парке «Ворсино» недействительными
Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Калужской области частично удовлетворил требования Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) об истребовании участков общей площадью 17,6 га в индустриальном парке «Ворсино», указано в картотеке арбитражных дел. Он признал недействительным договор купли-продажи этой земли между структурой предприятия – «НЛМК-Калуга» – и индивидуальным предпринимателем Борисом Арабаджи.

Но, как следует из решения суда, выкупившие у Арабаджи эти территории компании – производитель детского питания и кормов для животных швейцарская Nestle, производитель отделочных панелей из ПВХ «Акпласт» и фирма «Сотек» – смогут не возвращать участки истцу. Арбитраж Калужской области решил, что они действовали добросовестно, а «НЛМК-Калуга» пропустила сроки исковой давности по возвращению земель. В «НЛМК-Калуга» и «Нестле Россия» отказались от комментариев до полного завершения судебного процесса, связаться с «Сотеком» не удалось, а представитель «Акпласта» подтвердил данные судебного решения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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