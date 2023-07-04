Производитель детского питания Nestle смог сохранить земли под Калугой

Но, как следует из решения суда, выкупившие у Арабаджи эти территории компании – производитель детского питания и кормов для животных швейцарская Nestle, производитель отделочных панелей из ПВХ «Акпласт» и фирма «Сотек» – смогут не возвращать участки истцу. Арбитраж Калужской области решил, что они действовали добросовестно, а «НЛМК-Калуга» пропустила сроки исковой давности по возвращению земель. В «НЛМК-Калуга» и «Нестле Россия» отказались от комментариев до полного завершения судебного процесса, связаться с «Сотеком» не удалось, а представитель «Акпласта» подтвердил данные судебного решения.