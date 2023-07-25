Группа ПИК продала крупный участок на юге Москвы

Группа ПИК продала одну из своих площадок на ул. Котляковской в Москворечье-Сабурове. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с ней. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Так, у АО «НПП Резерв», на балансе которого находится порядка 8 га по этому же адресу, в конце июня сменился генеральный директор. Вместо Александра Моторыгина, который, в частности, возглавляет связанные с ПИК фирмы «Перспективные решения» и «Специализированный застройщик «Риверсайд», эту должность занял Антон Мишкин. Он, в свою очередь, является руководителем ряда компаний, связанных с девелопером MR Group, например «СЗ «Купелинка девелопмент» (занимается реализацией жилого микрорайона «Эко Видное 2.0») и «Рублевского парка» (жилой комплекс «Селигер сити»). О том, что именно MR Group стала покупателем участков на ул. Котляковской, знают и два консультанта, работавших с этой площадкой.