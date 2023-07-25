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Группа ПИК продала крупный участок на юге Москвы

Теперь в застройке 8 га в Москворечье-Сабурове, скорее всего, поучаствует MR Group
Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Группа ПИК продала одну из своих площадок на ул. Котляковской в Москворечье-Сабурове. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с ней. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Так, у АО «НПП Резерв», на балансе которого находится порядка 8 га по этому же адресу, в конце июня сменился генеральный директор. Вместо Александра Моторыгина, который, в частности, возглавляет связанные с ПИК фирмы «Перспективные решения» и «Специализированный застройщик «Риверсайд», эту должность занял Антон Мишкин. Он, в свою очередь, является руководителем ряда компаний, связанных с девелопером MR Group, например «СЗ «Купелинка девелопмент» (занимается реализацией жилого микрорайона «Эко Видное 2.0») и «Рублевского парка» (жилой комплекс «Селигер сити»). О том, что именно MR Group стала покупателем участков на ул. Котляковской, знают и два консультанта, работавших с этой площадкой.

Представители ПИК и MR Group на запросы не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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