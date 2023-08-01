«Траст» вновь выставил на торги кондитерскую фабрику «Богатырь» в Зеленограде

Арбитражный управляющий ООО «Кондитерская фабрика «Богатырь» объявил новые торги по продаже имущества компании. Речь идет о шести производственных и складских зданиях, а также о двух земельных участках на 4,5 га, которые находятся в Зеленограде. Соответствующее уведомление размещено на Едином портале сведений о банкротстве 18 июля. Начальная стоимость лота составляет 1,3 млрд руб., что примерно в 2,5 раза больше, чем было в январе 2023 г. (тогда аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок). Новые торги пройдут в конце августа.