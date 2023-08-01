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«Траст» вновь выставил на торги кондитерскую фабрику «Богатырь» в Зеленограде

Цена данного лота с начала года выросла в 2,5 раза
Алексей Полухин
«Траст»

Арбитражный управляющий ООО «Кондитерская фабрика «Богатырь» объявил новые торги по продаже имущества компании. Речь идет о шести производственных и складских зданиях, а также о двух земельных участках на 4,5 га, которые находятся в Зеленограде. Соответствующее уведомление размещено на Едином портале сведений о банкротстве 18 июля. Начальная стоимость лота составляет 1,3 млрд руб., что примерно в 2,5 раза больше, чем было в январе 2023 г. (тогда аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок). Новые торги пройдут в конце августа. 

Увеличение цены лота в документах фабрики «Богатырь» объясняется тем, что в его состав был включен еще один склад на 23 000 кв. м. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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