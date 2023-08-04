Торговый центр «Наутилус» на Лубянке вновь выставлен на торги

В конце августа пройдут торги по продаже торгового центра «Наутилус» (6572 кв. м), расположенного на ул. Никольской рядом со ст. м. «Лубянка». Это следует из извещения, опубликованного на электронной торговой площадке «Сбер-А». Там же сказано, что начальная цена объекта составит 2,53 млрд руб. Организатором аукциона выступает Росимущество, говорится в документации. Его представитель пояснил «Ведомостям», что сам актив был передан подразделению ведомства по Москве «на принудительную реализацию от судебного пристава-исполнителя».