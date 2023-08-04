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Торговый центр «Наутилус» на Лубянке вновь выставлен на торги

Этот объект ранее арестовали в рамках взыскания ущерба с экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина
Дарья Молоткова Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

В конце августа пройдут торги по продаже торгового центра «Наутилус» (6572 кв. м), расположенного на ул. Никольской рядом со ст. м. «Лубянка». Это следует из извещения, опубликованного на электронной торговой площадке «Сбер-А». Там же сказано, что начальная цена объекта составит 2,53 млрд руб. Организатором аукциона выступает Росимущество, говорится в документации. Его представитель пояснил «Ведомостям», что сам актив был передан подразделению ведомства по Москве «на принудительную реализацию от судебного пристава-исполнителя».

«Наутилус» был построен в 1999 г. на месте снесенной часовни Пантелеимона Целителя. Проект комплекса разработал архитектор Алексей Воронцов, который на тот момент занимал еще и должность заместителя председателя Москомархитектуры. Сам торговый центр неоднократно критиковали за внешний вид. Из-за «Наутилуса» серьезно пострадал образ Лубянской площади, писал на страницах газеты «Коммерсантъ» архитектурный критик Григорий Ревзин. В 2012 г. «РИА Новости» включило его в рейтинг самых уродливых зданий столицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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