Принадлежавший Микаилу Шишханову торговый центр «Премьера» меняет владельца

Бизнесмен Антон Агафонов стал единственным участником аукциона по продаже 100% долей в компании «Ситиград», на балансе которой находится торговый центр «Премьера» (13 820 кв. м) на пр-те Вернадского рядом со ст. м. «Юго-Западная». Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. Там же сказано, что сам аукцион признали несостоявшимся, так как, кроме этой заявки, других предложений не поступило. Впрочем, у Агафонова есть право заключить договор с банком «Траст», который выступал продавцом данного объекта, в течение 10 рабочих дней по цене не ниже минимальной, говорится в документе. Сейчас она составляет 648 млн руб. Представитель «Траста» пояснил «Ведомостям», что банк находится в процессе подписания договора с единственным участником аукциона.