Принадлежавший Микаилу Шишханову торговый центр «Премьера» меняет владельца

Принадлежавший Микаилу Шишханову торговый центр «Премьера» меняет владельцаВыкупить этот комплекс планирует член совета директоров ЯТЭК Антон Агафонов
Бизнесмен Антон Агафонов стал единственным участником аукциона по продаже 100% долей в компании «Ситиград», на балансе которой находится торговый центр «Премьера» (13 820 кв. м) на пр-те Вернадского рядом со ст. м. «Юго-Западная». Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. Там же сказано, что сам аукцион признали несостоявшимся, так как, кроме этой заявки, других предложений не поступило. Впрочем, у Агафонова есть право заключить договор с банком «Траст», который выступал продавцом данного объекта, в течение 10 рабочих дней по цене не ниже минимальной, говорится в документе. Сейчас она составляет 648 млн руб. Представитель «Траста» пояснил «Ведомостям», что банк находится в процессе подписания договора с единственным участником аукциона.
Сам Агафонов, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», ранее был председателем совета директоров банка «Таврический», с 2015 г. он санируется банком «Международный финансовый клуб». Кроме того, бизнесмен занимал должность генерального директора компании «Лаборатория умного вождения», которая специализируется на разработке программного обеспечения, в том числе телематических систем для автомобилей. В 2015 г. в этот проект инвестировала Екатерина Игнатова, жена главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Сейчас Агафонов входит в совет директоров Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), подконтрольной «А-проперти» Альберта Авдоляна. Есть у него активы и в недвижимости. В частности, Агафонову до осени прошлого года принадлежала фирма «Кронверк», на балансе которой находилась бывшая штаб-квартира «Моспромстроя» на Малой Дмитровке. Судя по «СПАРК-Интерфаксу», он также является владельцем бизнес-центра на ул. Новочеремушкинской.