У Wildberries появится еще один крупный складской комплекс в Ленинградской области

У Wildberries появится еще один крупный складской комплекс в Ленинградской областиМаркетплейс планирует возвести здесь логопарк почти на 150 000 кв. м
Онлайн-ритейлер Wildberries выкупил 29,8 га на территории индустриального парка М10 в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании IBC Real Estate, которая выступала консультантом данной сделки. Генеральный директор М10 Михаил Косарев информацию о ней подтвердил. В самой Wildberries от официальных комментариев отказались.
На участке возможно возведение складского комплекса общей площадью до 150 000 кв. м, уточняет представитель IBC Real Estate.
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