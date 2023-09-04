У Wildberries появится еще один крупный складской комплекс в Ленинградской области

Онлайн-ритейлер Wildberries выкупил 29,8 га на территории индустриального парка М10 в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании IBC Real Estate, которая выступала консультантом данной сделки. Генеральный директор М10 Михаил Косарев информацию о ней подтвердил. В самой Wildberries от официальных комментариев отказались.