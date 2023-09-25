Бывший топ-менеджер Sberbank CIB может получить часть активов банкира Хотина

Бывший топ-менеджер Sberbank CIB может получить часть активов банкира ХотинаЕго компания выкупила у «Траста» права требования, в залоге по которым находится пять бизнес-центров в Москве
Компания «Гардинер ресорсиз Северо-Запад» стала победителем торгов по продаже прав требований на 9,8 млрд руб. к четырем структурам группы «Комплексные инвестиции», владельцем которых считается акционер банка «Югра» Алексей Хотин. Это следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте Российского аукционного дома.
Сумма сделки – 2,7 млрд руб., тогда как стартовая стоимость лота составляла 3,5 млрд руб. (торги шли на понижение). Залогом по проданным долговым обязательствам выступает пять московских бизнес-центров общей площадью 181 000 кв. м, говорится в лотовой документации. В их числе – Cherry Tower на Профсоюзной улице, «Очаково» на Большой Очаковской улице, IQ-Park на Угрешской улице, The Cube на Волгоградском проспекте, а также «Смирновский» на ул. Смирновской.