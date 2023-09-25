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Бывший топ-менеджер Sberbank CIB может получить часть активов банкира Хотина

Его компания выкупила у «Траста» права требования, в залоге по которым находится пять бизнес-центров в Москве
Анастасия Ковалева
Максим Стулов / Ведомости

Компания «Гардинер ресорсиз Северо-Запад» стала победителем торгов по продаже прав требований на 9,8 млрд руб. к четырем структурам группы «Комплексные инвестиции», владельцем которых считается акционер банка «Югра» Алексей Хотин. Это следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте Российского аукционного дома.

Сумма сделки – 2,7 млрд руб., тогда как стартовая стоимость лота составляла 3,5 млрд руб. (торги шли на понижение). Залогом по проданным долговым обязательствам выступает пять московских бизнес-центров общей площадью 181 000 кв. м, говорится в лотовой документации. В их числе – Cherry Tower на Профсоюзной улице, «Очаково» на Большой Очаковской улице, IQ-Park на Угрешской улице, The Cube на Волгоградском проспекте, а также «Смирновский» на ул. Смирновской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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