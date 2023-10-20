Структура «Ростеха» продаст здание НИИ «Экран» на Таганке

Структура «Ростеха» продаст здание НИИ «Экран» на ТаганкеПокупатель сможет использовать его под офис или перестроить в жилье
Компания «РТ-капитал» (отвечает за реализацию непрофильных активов госкорпорации «Ростех») выставила на продажу здание Научно-исследовательского института (НИИ) «Экран», расположенного на ул. Гончарной недалеко от ст. м. «Таганская» в Москве. Это следует из информации, опубликованной на сайте «РТ-капитала». Там сказано, что в лот войдет сам объект общей площадью 5434 кв. м и земельный участок под ним на 0,23 га. Аукцион пройдет в середине ноября, стартовая цена актива составит 1,01 млрд руб.
Здание на Гончарной улице было построено в стиле конструктивизма еще в 1933 г. Изначально на этом месте располагался храм Космы и Дамиана Нового, возведенный еще в 1659–1662 гг. Однако в 1920-х гг. церковь закрыли, а сам комплекс отдали под нужды одного из государственных учреждений, а позже перестроили. В итоге на этом участке появилось шестиэтажное здание.