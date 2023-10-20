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Структура «Ростеха» продаст здание НИИ «Экран» на Таганке

Покупатель сможет использовать его под офис или перестроить в жилье
Дарья Молоткова
«РТ-Капитал»

Компания «РТ-капитал» (отвечает за реализацию непрофильных активов госкорпорации «Ростех») выставила на продажу здание Научно-исследовательского института (НИИ) «Экран», расположенного на ул. Гончарной недалеко от ст. м. «Таганская» в Москве. Это следует из информации, опубликованной на сайте «РТ-капитала». Там сказано, что в лот войдет сам объект общей площадью 5434 кв. м и земельный участок под ним на 0,23 га. Аукцион пройдет в середине ноября, стартовая цена актива составит 1,01 млрд руб.

Здание на Гончарной улице было построено в стиле конструктивизма еще в 1933 г. Изначально на этом месте располагался храм Космы и Дамиана Нового, возведенный еще в 1659–1662 гг. Однако в 1920-х гг. церковь закрыли, а сам комплекс отдали под нужды одного из государственных учреждений, а позже перестроили. В итоге на этом участке появилось шестиэтажное здание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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