Структура «Ростеха» продаст здание НИИ «Экран» на Таганке

Здание на Гончарной улице было построено в стиле конструктивизма еще в 1933 г. Изначально на этом месте располагался храм Космы и Дамиана Нового, возведенный еще в 1659–1662 гг. Однако в 1920-х гг. церковь закрыли, а сам комплекс отдали под нужды одного из государственных учреждений, а позже перестроили. В итоге на этом участке появилось шестиэтажное здание.