У бывшего здания российского офиса Intel второй раз за год сменился владелец

У бывшего здания российского офиса Intel второй раз за год сменился владелецКорпорация развития Нижегородской области продала его фирме, связанной с местным девелопером жилья «Подкова»
ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Стриар» стало владельцем здания бывшего российского офиса (10 850 кв. м) американской IT-корпорации Intel, расположенного в Нижнем Новгороде. Как следует из выписки Росреестра, сделка была закрыта 12 марта. Помимо этого объекта данная компания стала владельцем еще и земельных участков общей площадью 1,3 га – один под самим бизнес-центром, еще три находятся по соседству.
Бывший офис Intel, таким образом, второй раз за год меняет владельца. В январе американская корпорация продала его Корпорации развития Нижегородской области. Сама американская компания приостановила свою деятельность в России еще в апреле 2022 г. после начала СВО. Девятиэтажный офис на ул. Тургенева в Нижнем Новгороде, построенный в 1996 г., Intel приобрела в 2007 г. Он стал ключевым центром исследований и разработок компании в России – там находились лаборатории, подразделения по разработке кросс-платформенного программного обеспечения и решений на основе искусственного интеллекта.