У бывшего здания российского офиса Intel второй раз за год сменился владелец

Бывший офис Intel, таким образом, второй раз за год меняет владельца. В январе американская корпорация продала его Корпорации развития Нижегородской области. Сама американская компания приостановила свою деятельность в России еще в апреле 2022 г. после начала СВО. Девятиэтажный офис на ул. Тургенева в Нижнем Новгороде, построенный в 1996 г., Intel приобрела в 2007 г. Он стал ключевым центром исследований и разработок компании в России – там находились лаборатории, подразделения по разработке кросс-платформенного программного обеспечения и решений на основе искусственного интеллекта.