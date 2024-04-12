/ Недвижимость

«Инград» нашел покупателя на проект складского комплекса в новой Москве

Логопарк на Киевском шоссе перейдет логистическому оператору «Крафтер-Евразия»
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Девелопер «Инград» нашел покупателя на строящийся складской комплекс в новой Москве. Логопарк на Киевском шоссе перейдет логистическому оператору «Крафтер-Евразия».

ГК «Инград» построит для логистического оператора «Крафтер-Евразия» крупный склад в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор девелопера Павел Шевчук. По его словам, на участке площадью 15 га в поселении Первомайское появится логопарк на 81 000 кв. м. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2026 г., после окончания работ он будет передан «Крафтер‑Евразии» в собственность. Другие подробности сделки он не сообщил. Запрос в «Крафтер-Евразию» остался без ответа. Но о том, что стороны подписали договор о намерении строительства такого комплекса на Киевском шоссе, знают три консультанта, работавших с обеими компаниями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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