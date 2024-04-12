«Инград» нашел покупателя на проект складского комплекса в новой Москве

ГК «Инград» построит для логистического оператора «Крафтер-Евразия» крупный склад в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор девелопера Павел Шевчук. По его словам, на участке площадью 15 га в поселении Первомайское появится логопарк на 81 000 кв. м. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2026 г., после окончания работ он будет передан «Крафтер‑Евразии» в собственность. Другие подробности сделки он не сообщил. Запрос в «Крафтер-Евразию» остался без ответа. Но о том, что стороны подписали договор о намерении строительства такого комплекса на Киевском шоссе, знают три консультанта, работавших с обеими компаниями.