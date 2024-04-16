Capital Group может поучаствовать в застройке территории Рябовской мануфактуры

В ГПЗУ сказано, что на площадке в Холодильном переулке планируется строительство административно-делового комплекса без увеличения площадей текущих строений. По данным Росреестра, сейчас на участке находится примерно 23 500 кв. м недвижимости, включая отель «Оскар». Впрочем, опрошенные «Ведомостями» консультанты допускают, что Capital Group может попробовать договориться как об увеличении площади застройки территории, так и смене формата проекта. Учитывая то, что этим участком будет заниматься именно этот девелопер, вероятнее всего здесь появится жилой комплекс бизнес-класса на 50 000 кв. м, говорит партнер Ricci | M&A Петр Виноградов. Местоположение площадки идеально подходит для жилой застройки, так как она находится в шаговой доступности от метро «Тульская», соглашается партнер NF Group Станислав Бибик. Здания бывшего завода «Измеритель» не имеют исторической ценности и могут быть снесены для реализации нового проекта, замечает директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев.