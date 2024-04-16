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Capital Group может поучаствовать в застройке территории Рябовской мануфактуры

Там может появиться новый офисный комплекс или жилье
Антон Филатов
На месте здания Рябовской мануфактуры у ст. м. «Тульская» может появиться жилье или новый офисный комплекс. Этим проектом будет заниматься Capital Group/ tovarishestvo.com

Мэрия Москвы выпустила градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) общей площадью 1,6 га, расположенного в Холодильном переулке на юге Москвы. Сам документ размещен на сайте Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности столицы. Из него следует, что правообладателем этой территории является АО «Измеритель», которому принадлежат бывшие здания одноименного советского завода по производству промышленной аппаратуры. Сейчас эти строения являются частью лофт-квартала «Рябовская мануфактура», площади в котором, как сказано на сайте проекта, сдаются в аренду под офисы. Заявителем по проекту, который планируется реализовать на данном участке, как следует из ГПЗУ, выступает ООО «Капитал груп», которое, по данным «СПАРК-Интерфакса», связано с крупным московским девелопером Capital Group. Представитель этой компании от комментариев отказался, в АО «Измеритель» на запрос «Ведомостей» не ответили.

В ГПЗУ сказано, что на площадке в Холодильном переулке планируется строительство административно-делового комплекса без увеличения площадей текущих строений. По данным Росреестра, сейчас на участке находится примерно 23 500 кв. м недвижимости, включая отель «Оскар». Впрочем, опрошенные «Ведомостями» консультанты допускают, что Capital Group может попробовать договориться как об увеличении площади застройки территории, так и смене формата проекта. Учитывая то, что этим участком будет заниматься именно этот девелопер, вероятнее всего здесь появится жилой комплекс бизнес-класса на 50 000 кв. м, говорит партнер Ricci | M&A Петр Виноградов. Местоположение площадки идеально подходит для жилой застройки, так как она находится в шаговой доступности от метро «Тульская», соглашается партнер NF Group Станислав Бибик. Здания бывшего завода «Измеритель» не имеют исторической ценности и могут быть снесены для реализации нового проекта, замечает директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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