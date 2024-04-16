Capital Group может поучаствовать в застройке территории Рябовской мануфактуры

Capital Group может поучаствовать в застройке территории Рябовской мануфактурыТам может появиться новый офисный комплекс или жилье
Мэрия Москвы выпустила градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) общей площадью 1,6 га, расположенного в Холодильном переулке на юге Москвы. Сам документ размещен на сайте Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности столицы. Из него следует, что правообладателем этой территории является АО «Измеритель», которому принадлежат бывшие здания одноименного советского завода по производству промышленной аппаратуры. Сейчас эти строения являются частью лофт-квартала «Рябовская мануфактура», площади в котором, как сказано на сайте проекта, сдаются в аренду под офисы. Заявителем по проекту, который планируется реализовать на данном участке, как следует из ГПЗУ, выступает ООО «Капитал груп», которое, по данным «СПАРК-Интерфакса», связано с крупным московским девелопером Capital Group. Представитель этой компании от комментариев отказался, в АО «Измеритель» на запрос «Ведомостей» не ответили.
В ГПЗУ сказано, что на площадке в Холодильном переулке планируется строительство административно-делового комплекса без увеличения площадей текущих строений. По данным Росреестра, сейчас на участке находится примерно 23 500 кв. м недвижимости, включая отель «Оскар». Впрочем, опрошенные «Ведомостями» консультанты допускают, что Capital Group может попробовать договориться как об увеличении площади застройки территории, так и смене формата проекта. Учитывая то, что этим участком будет заниматься именно этот девелопер, вероятнее всего здесь появится жилой комплекс бизнес-класса на 50 000 кв. м, говорит партнер Ricci | M&A Петр Виноградов. Местоположение площадки идеально подходит для жилой застройки, так как она находится в шаговой доступности от метро «Тульская», соглашается партнер NF Group Станислав Бибик. Здания бывшего завода «Измеритель» не имеют исторической ценности и могут быть снесены для реализации нового проекта, замечает директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев.