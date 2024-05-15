В Некрасовке появится еще один крупный жилой квартал

Стартовая цена за лот соответствует рынку, говорит директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев. С ним согласен и директор отдела рынков капитала и инвестиций CORE.XP Андрей Трубачев, который допускает, что в ходе торгов цена за данные актив, скорее всего, вырастет. Для реализации нового проекта в Некрасовке понадобится более 75 млрд руб., считает Чернядьев. По его словам, эта сумма включает затраты на строительство жилья и инфраструктуры, а также на улучшение транспортной доступности и благоустройство территории. Трубачев полагает, что затраты на проект будут меньше – порядка 60-70 млрд руб.