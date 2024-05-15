Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

В Некрасовке появится еще один крупный жилой квартал

Структура столичной мэрии ищет инвестора на застройку более 30 га на юго-востоке Москвы
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости

Принадлежащая столичному департаменту городского имущества компания ОЭЗ «Технополис Москва» выставила на продажу 99,9% ООО «Некрасовка Север», которому принадлежат права на застройку в рамках программы Комплексного развития территорий (КРТ) 32,5 га недалеко от одноименной станции метро на юго-востоке города. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте инвестиционного портала Москвы. Там сказано, что торги по поиску компании, которая возьмется за реализацию проекта на этой площадке, пройдут в конце июня. Стартовая цена лота – 4 млрд руб. Из документации следует, что на самом участке можно будет построить 610 000 кв.м недвижимости, из которых 483 000 кв. м — жилье, остальное – объекты социального и общественно-делового назначения.

Стартовая цена за лот соответствует рынку, говорит директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев. С ним согласен и директор отдела рынков капитала и инвестиций CORE.XP Андрей Трубачев, который допускает, что в ходе торгов цена за данные актив, скорее всего, вырастет. Для реализации нового проекта в Некрасовке понадобится более 75 млрд руб., считает Чернядьев. По его словам, эта сумма включает затраты на строительство жилья и инфраструктуры, а также на улучшение транспортной доступности и благоустройство территории. Трубачев полагает, что затраты на проект будут меньше – порядка 60-70 млрд руб.

Близость к метро и наличие развитой инфраструктуры – ключевые факторы успеха проекта комфорт-класса, поэтому эта территория однозначно вызовет интерес у девелоперов, уверен директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. В целом он отмечает, что в последнее время застройщики активно интересуются аукционами по программе КРТ, где есть жилая составляющая. Предложение на рынке площадок с исходно-разрешительной документацией крайне ограничено, а такие торги дают возможность поучаствовать в них в том числе новым и региональным игрокам, объясняет эксперт.

К плюсам площадки в Некрасовке Чернядьев относит значительную площадь самого проекта и возможность строительства именно жилой недвижимости. Минусы лота – участок граничит с индустриальным парком «Руднево» и мусоросжигательным заводом, добавляет Трубачев.

В этом году «Технополис Москва» уже продала за 100 млн руб. 99,9% долей в компании «Некрасовка центр». Покупателем стала петербургская строительная компания «Лидер». Она сможет на 44 га возвести почти 1 млн кв.м недвижимости, в том числе 610 280 кв. м жилья и 335 800 кв. м коммерческой недвижимости.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных