В Некрасовке появится еще один крупный жилой квартал

В Некрасовке появится еще один крупный жилой кварталСтруктура столичной мэрии ищет инвестора на застройку более 30 га на юго-востоке Москвы
Принадлежащая столичному департаменту городского имущества компания ОЭЗ «Технополис Москва» выставила на продажу 99,9% ООО «Некрасовка Север», которому принадлежат права на застройку в рамках программы Комплексного развития территорий (КРТ) 32,5 га недалеко от одноименной станции метро на юго-востоке города. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте инвестиционного портала Москвы. Там сказано, что торги по поиску компании, которая возьмется за реализацию проекта на этой площадке, пройдут в конце июня. Стартовая цена лота – 4 млрд руб. Из документации следует, что на самом участке можно будет построить 610 000 кв.м недвижимости, из которых 483 000 кв. м — жилье, остальное – объекты социального и общественно-делового назначения.
Стартовая цена за лот соответствует рынку, говорит директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев. С ним согласен и директор отдела рынков капитала и инвестиций CORE.XP Андрей Трубачев, который допускает, что в ходе торгов цена за данные актив, скорее всего, вырастет. Для реализации нового проекта в Некрасовке понадобится более 75 млрд руб., считает Чернядьев. По его словам, эта сумма включает затраты на строительство жилья и инфраструктуры, а также на улучшение транспортной доступности и благоустройство территории. Трубачев полагает, что затраты на проект будут меньше – порядка 60-70 млрд руб.
Близость к метро и наличие развитой инфраструктуры – ключевые факторы успеха проекта комфорт-класса, поэтому эта территория однозначно вызовет интерес у девелоперов, уверен директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. В целом он отмечает, что в последнее время застройщики активно интересуются аукционами по программе КРТ, где есть жилая составляющая. Предложение на рынке площадок с исходно-разрешительной документацией крайне ограничено, а такие торги дают возможность поучаствовать в них в том числе новым и региональным игрокам, объясняет эксперт.
К плюсам площадки в Некрасовке Чернядьев относит значительную площадь самого проекта и возможность строительства именно жилой недвижимости. Минусы лота – участок граничит с индустриальным парком «Руднево» и мусоросжигательным заводом, добавляет Трубачев.
В этом году «Технополис Москва» уже продала за 100 млн руб. 99,9% долей в компании «Некрасовка центр». Покупателем стала петербургская строительная компания «Лидер». Она сможет на 44 га возвести почти 1 млн кв.м недвижимости, в том числе 610 280 кв. м жилья и 335 800 кв. м коммерческой недвижимости.