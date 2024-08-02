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В Москве запретили строительство квартир меньше 28 кв. м

Также теперь нельзя возводить дома с двухкомнатными квартирами меньше 44 кв. м
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости

С 1 августа 2024 г. вступило в силу постановление мэрии Москвы (от 23 июля 2024 г.) о запрете строить квартиры небольшой площади. Документ опубликован на сайте «КонсультантПлюс».

Согласно новым правилам, в столице теперь запрещено строительство однокомнатных квартир меньше 28 кв. м и двухкомнатных меньше 44 кв. м. В указанную площадь квартир не будут включаться балконы, лоджии, террасы, холодные кладовые и приквартирные тамбуры. Отвечать за введение новых правил будет заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Запрет не касается вторичного рынка малогабаритных квартир и проектов, уже находящихся на стадии строительства.

В середине мая Москомэкспертиза в своем письме рекомендовала девелоперским компаниям установить указанные минимальные значения для жилых помещений, опираясь на действующие Строительные нормы и правила (СНиП). В письме также было указано, что Жилищный кодекс России не признает жилыми помещениями студии.

Ведомство также ссылалось на указ президента России Владимира Путина от 7 мая 2024 г., согласно которому к 2030 г. обеспеченность россиян жильем должна составлять не менее 33 кв. м на человека, а к 2036 г. – не менее 38 кв. м.

Эксперты тогда прогнозировали, что после введения этих мер спрос на оставшиеся малогабаритные лоты увеличится, а цены, соответственно, вырастут. Кроме того, в будущем возникнет дефицит небольших по площади квартир. Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский оценивал, что под введенные ограничения попадет порядка 1 млн кв. м недвижимости (в старой Москве), или более 37 000 лотов.

По данным Metrium, средняя стоимость студий площадью до 28 кв. м в Москве находится на уровне 8,75 млн руб.

По словам топ-брокера агентства недвижимости Whitewill Екатерины Левиной, премиальное жилье не попадает под установленный запрет, там минимальная площадь студий вписывается в заданные рамки. Также новые правила пока не будут распространяться на апартаменты, площадь которых никак не регулируется.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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