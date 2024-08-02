В Москве запретили строительство квартир меньше 28 кв. м

В Москве запретили строительство квартир меньше 28 кв. мТакже теперь нельзя возводить дома с двухкомнатными квартирами меньше 44 кв. м
С 1 августа 2024 г. вступило в силу постановление мэрии Москвы (от 23 июля 2024 г.) о запрете строить квартиры небольшой площади. Документ опубликован на сайте «КонсультантПлюс».
Согласно новым правилам, в столице теперь запрещено строительство однокомнатных квартир меньше 28 кв. м и двухкомнатных меньше 44 кв. м. В указанную площадь квартир не будут включаться балконы, лоджии, террасы, холодные кладовые и приквартирные тамбуры. Отвечать за введение новых правил будет заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Запрет не касается вторичного рынка малогабаритных квартир и проектов, уже находящихся на стадии строительства.
В середине мая Москомэкспертиза в своем письме рекомендовала девелоперским компаниям установить указанные минимальные значения для жилых помещений, опираясь на действующие Строительные нормы и правила (СНиП). В письме также было указано, что Жилищный кодекс России не признает жилыми помещениями студии.
Ведомство также ссылалось на указ президента России Владимира Путина от 7 мая 2024 г., согласно которому к 2030 г. обеспеченность россиян жильем должна составлять не менее 33 кв. м на человека, а к 2036 г. – не менее 38 кв. м.
Эксперты тогда прогнозировали, что после введения этих мер спрос на оставшиеся малогабаритные лоты увеличится, а цены, соответственно, вырастут. Кроме того, в будущем возникнет дефицит небольших по площади квартир. Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский оценивал, что под введенные ограничения попадет порядка 1 млн кв. м недвижимости (в старой Москве), или более 37 000 лотов.
По данным Metrium, средняя стоимость студий площадью до 28 кв. м в Москве находится на уровне 8,75 млн руб.
По словам топ-брокера агентства недвижимости Whitewill Екатерины Левиной, премиальное жилье не попадает под установленный запрет, там минимальная площадь студий вписывается в заданные рамки. Также новые правила пока не будут распространяться на апартаменты, площадь которых никак не регулируется.