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В этом году в России откроется рекордное количество фудхоллов

После Москвы и Санкт-Петербурга гастромаркеты стали активно запускать в регионах
Екатерина Волкова
В первые семь месяцев этого года по всей стране уже запустили 20 гастромаркетов общей площадью 21 000 кв. м./ Евгений Разумный / Ведомости

До конца 2024 г. в России появится в общей сложности 38 новых фудхоллов. Такие данные приводит консалтинговая компания NF Group. Из ее отчета следует, что это самый высокий показатель за всю историю рынка. Для сравнения: в 2023 г. открылось 25 фудхоллов, годом ранее – 32, а в 2021 и 2020 гг. – 17 и 15 проектов данного формата соответственно. Об активном развитии рынка гастромаркетов говорят и другие консультанты. В частности, в Nikoliers ожидают, что в этом году на рынок выйдет в общей сложности 37 фудхоллов, а это на 61% больше, чем было годом ранее. Подтверждает тенденцию и основатель консалтинговой компании Gastro M Expert Андрей Кабанов, но конкретные цифры он не называет.

В NF Group указывают, что в первые семь месяцев этого года по всей стране уже запустили 20 гастромаркетов общей площадью 21 000 кв. м. Причем, судя по отчету, такие проекты стали активнее развиваться именно в регионах. Там сказано, что в них в данный период появилось 11 фудмоллов, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге – только шесть и три соответственно. Этот формат действительно зародился в столицах, говорят консультанты, напоминая, что первым фудмаркетом в стране считается Даниловский рынок, который в текущем виде начал работать в 2017 г. Среди других популярных фудхоллов – Усачевский и Центральный рынки, сеть «Депо» и проч. Сейчас, по данным NF Group, в стране работает 137 гастромаркетов общей площадью 370 000 кв. м, половина из них – 67 объектов на 208 000 кв. м – сосредоточены в Московском регионе, еще 17 – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (55 000 кв. м), остальные находятся в регионах – 53 объекта (107 000 кв. м).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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