В этом году в России откроется рекордное количество фудхоллов

В NF Group указывают, что в первые семь месяцев этого года по всей стране уже запустили 20 гастромаркетов общей площадью 21 000 кв. м. Причем, судя по отчету, такие проекты стали активнее развиваться именно в регионах. Там сказано, что в них в данный период появилось 11 фудмоллов, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге – только шесть и три соответственно. Этот формат действительно зародился в столицах, говорят консультанты, напоминая, что первым фудмаркетом в стране считается Даниловский рынок, который в текущем виде начал работать в 2017 г. Среди других популярных фудхоллов – Усачевский и Центральный рынки, сеть «Депо» и проч. Сейчас, по данным NF Group, в стране работает 137 гастромаркетов общей площадью 370 000 кв. м, половина из них – 67 объектов на 208 000 кв. м – сосредоточены в Московском регионе, еще 17 – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (55 000 кв. м), остальные находятся в регионах – 53 объекта (107 000 кв. м).