Рядом с заповедником «Утриш» в Анапе появится жилой микрорайон на 270 000 кв. м

Рядом с заповедником «Утриш» в Анапе появится жилой микрорайон на 270 000 кв. мГруппа «Точно» приступает к реализации одного из немногих проектов комплексного развития территории в Краснодарском крае
Группа «Точно» в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) планирует построить на 20 га в поселке Супсех недалеко от Анапы микрорайон на 267 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самого девелопера. По его словам, помимо жилой части там запланированы объекты инфраструктуры (школа, детские сады и проч.), а также парковка. Инвестиции в проект он оценивает более чем в 40 млрд руб. В департаменте по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, который занимается проектами КРТ, на запрос «Ведомостей» не ответили. Но о планах «Точно» по реализации крупного жилого квартала в Супсехе знают два брокера, работающих в этом регионе.
Сам девелопер был создан в 2013 г. Изначально компания называлась «Югстройимпериал», но в 2022 г. она провела ребрендинг. Сейчас, по данным единой информационной системы жилищного строительства, «Точно» является шестым крупнейшим застройщиком жилья в России и вторым в Краснодарском крае. Портфель группы – около 3 млн кв. м, но в активной стройке у нее находится 1,53 млн кв. м жилья. Проекты компании расположены в основном в Краснодарском крае, но у нее есть и жилые комплексы в Белгороде, Ростове-на-Дону, Ялте и Зеленодольске. Владелец девелопера – бизнесмен Николай Амосов.