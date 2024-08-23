Рядом с заповедником «Утриш» в Анапе появится жилой микрорайон на 270 000 кв. м

Группа «Точно» в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) планирует построить на 20 га в поселке Супсех недалеко от Анапы микрорайон на 267 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самого девелопера. По его словам, помимо жилой части там запланированы объекты инфраструктуры (школа, детские сады и проч.), а также парковка. Инвестиции в проект он оценивает более чем в 40 млрд руб. В департаменте по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, который занимается проектами КРТ, на запрос «Ведомостей» не ответили. Но о планах «Точно» по реализации крупного жилого квартала в Супсехе знают два брокера, работающих в этом регионе.