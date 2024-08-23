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Рядом с заповедником «Утриш» в Анапе появится жилой микрорайон на 270 000 кв. м

Группа «Точно» приступает к реализации одного из немногих проектов комплексного развития территории в Краснодарском крае
Екатерина Волкова
В Анапе запланировано в общей сложности семь проектов комплексного развития территорий/ Виталий Тимкив / РИА Новости

Группа «Точно» в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) планирует построить на 20 га в поселке Супсех недалеко от Анапы микрорайон на 267 000 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самого девелопера. По его словам, помимо жилой части там запланированы объекты инфраструктуры (школа, детские сады и проч.), а также парковка. Инвестиции в проект он оценивает более чем в 40 млрд руб. В департаменте по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, который занимается проектами КРТ, на запрос «Ведомостей» не ответили. Но о планах «Точно» по реализации крупного жилого квартала в Супсехе знают два брокера, работающих в этом регионе.

Сам девелопер был создан в 2013 г. Изначально компания называлась «Югстройимпериал», но в 2022 г. она провела ребрендинг. Сейчас, по данным единой информационной системы жилищного строительства, «Точно» является шестым крупнейшим застройщиком жилья в России и вторым в Краснодарском крае. Портфель группы – около 3 млн кв. м, но в активной стройке у нее находится 1,53 млн кв. м жилья. Проекты компании расположены в основном в Краснодарском крае, но у нее есть и жилые комплексы в Белгороде, Ростове-на-Дону, Ялте и Зеленодольске. Владелец девелопера – бизнесмен Николай Амосов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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