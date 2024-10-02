Инвестиции в российскую недвижимость за год сократились почти на четверть

Итоги девяти месяцев 2024 г. оказались действительно хуже прошлогодних, подтверждают другие консультанты. Руководитель департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов утверждает, что в январе – сентябре этого года инвесторы потратили на недвижимость 370 млрд руб. Правда, это лишь на 18,2% меньше, чем в 2023 г. Управляющий партнер NF Group Алексей Новиков называют цифру в 592 млрд руб., результаты прошлого года он не привел.