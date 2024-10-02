Инвестиции в российскую недвижимость за год сократились почти на четверть

Инвестиции в российскую недвижимость за год сократились почти на четвертьАктивность на рынке снижается в том числе из-за высокой стоимости финансирования
Общий объем вложений в коммерческую недвижимость в России по итогам девяти месяцев 2024 г. составил 495 млрд руб., говорится в отчете консалтинговой компании IBC Real Estate. Там указано, что учитывались только сделки по покупке площадок под жилье, офисов, складов, торговых центров и гостиниц. Получается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инвестиции сократились на 22%: тогда различные компании потратили на покупку объектов 635 млрд руб.
Итоги девяти месяцев 2024 г. оказались действительно хуже прошлогодних, подтверждают другие консультанты. Руководитель департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов утверждает, что в январе – сентябре этого года инвесторы потратили на недвижимость 370 млрд руб. Правда, это лишь на 18,2% меньше, чем в 2023 г. Управляющий партнер NF Group Алексей Новиков называют цифру в 592 млрд руб., результаты прошлого года он не привел.