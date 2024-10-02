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Инвестиции в российскую недвижимость за год сократились почти на четверть

Активность на рынке снижается в том числе из-за высокой стоимости финансирования
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости

Общий объем вложений в коммерческую недвижимость в России по итогам девяти месяцев 2024 г. составил 495 млрд руб., говорится в отчете консалтинговой компании IBC Real Estate. Там указано, что учитывались только сделки по покупке площадок под жилье, офисов, складов, торговых центров и гостиниц. Получается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инвестиции сократились на 22%: тогда различные компании потратили на покупку объектов 635 млрд руб.

Итоги девяти месяцев 2024 г. оказались действительно хуже прошлогодних, подтверждают другие консультанты. Руководитель департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов утверждает, что в январе – сентябре этого года инвесторы потратили на недвижимость 370 млрд руб. Правда, это лишь на 18,2% меньше, чем в 2023 г. Управляющий партнер NF Group Алексей Новиков называют цифру в 592 млрд руб., результаты прошлого года он не привел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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