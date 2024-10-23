«Самолет» договорилась с «Магнитом» об открытии 30 магазинов в ЖК девелопера

Соглашение между «Самолетом» и «Магнитом», судя по всему, станет самой масштабной сделкой для российского рынка жилья. По крайней мере, опрошенные «Ведомостями» эксперты не смогли вспомнить аналогичных контрактов между жилыми девелоперами и ритейлерами. Как правило, такие пакетные сделки заключаются на рынке коммерческой недвижимости, говорит один из консультантов. Он напоминает, что еще в 2017 г. девелопер ADG Group пытался договориться с «Лентой» об открытии магазинов в 36 торговых центрах на месте старых советских кинотеатров в Москве. Впрочем, судя по информации с сайтов этих комплексов, вместо «Ленты» в некоторых из них в итоге появились «Магнит» и «Пятерочка».