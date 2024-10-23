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«Самолет» договорилась с «Магнитом» об открытии 30 магазинов в ЖК девелопера

Это крупнейшая сделка для российского рынка жилой недвижимости
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости

«Самолет» и ритейлер «Магнит» договорились об аренде порядка 30 помещений на первых этажах жилых комплексов группы в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Тюмени. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель девелопера. В «Магните» эту информацию подтвердили. Эти площади ритейлер планирует использовать для открытия продовольственных магазинов формата «у дома», а также точек «Магнит косметик». Средняя площадь одного помещения составит 350–400 кв. м – таким образом, в совокупности компания может арендовать в общей сложности 10 000–12 000 кв. м.

Соглашение между «Самолетом» и «Магнитом», судя по всему, станет самой масштабной сделкой для российского рынка жилья. По крайней мере, опрошенные «Ведомостями» эксперты не смогли вспомнить аналогичных контрактов между жилыми девелоперами и ритейлерами. Как правило, такие пакетные сделки заключаются на рынке коммерческой недвижимости, говорит один из консультантов. Он напоминает, что еще в 2017 г. девелопер ADG Group пытался договориться с «Лентой» об открытии магазинов в 36 торговых центрах на месте старых советских кинотеатров в Москве. Впрочем, судя по информации с сайтов этих комплексов, вместо «Ленты» в некоторых из них в итоге появились «Магнит» и «Пятерочка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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