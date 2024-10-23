«Самолет» договорилась с «Магнитом» об открытии 30 магазинов в ЖК девелопера

«Самолет» договорилась с «Магнитом» об открытии 30 магазинов в ЖК девелопераЭто крупнейшая сделка для российского рынка жилой недвижимости
«Самолет» и ритейлер «Магнит» договорились об аренде порядка 30 помещений на первых этажах жилых комплексов группы в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Тюмени. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель девелопера. В «Магните» эту информацию подтвердили. Эти площади ритейлер планирует использовать для открытия продовольственных магазинов формата «у дома», а также точек «Магнит косметик». Средняя площадь одного помещения составит 350–400 кв. м – таким образом, в совокупности компания может арендовать в общей сложности 10 000–12 000 кв. м.
Соглашение между «Самолетом» и «Магнитом», судя по всему, станет самой масштабной сделкой для российского рынка жилья. По крайней мере, опрошенные «Ведомостями» эксперты не смогли вспомнить аналогичных контрактов между жилыми девелоперами и ритейлерами. Как правило, такие пакетные сделки заключаются на рынке коммерческой недвижимости, говорит один из консультантов. Он напоминает, что еще в 2017 г. девелопер ADG Group пытался договориться с «Лентой» об открытии магазинов в 36 торговых центрах на месте старых советских кинотеатров в Москве. Впрочем, судя по информации с сайтов этих комплексов, вместо «Ленты» в некоторых из них в итоге появились «Магнит» и «Пятерочка».