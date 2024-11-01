Суд арестовал крупный торговый центр «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге

Суд арестовал крупный торговый центр «Жемчужная плаза» в Санкт-ПетербургеЭто последний актив финской SRV Group, который она планировала продать российской «Проспект групп», но передумала
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на торгово-развлекательный комплекс «Жемчужная плаза» (98 583 кв. м), который находится на Петергофском шоссе в Красносельском районе Северной столицы. Соответствующее решение, как следует из материалов дела, было вынесено еще 7 октября. В них говорится, что обеспечительные меры введены также в отношении участка (7,9 га) под этим объектом и денежных средств компании «Жемчужная плаза» (владелец этого центра). Кроме того, собственнику последней – фирме Netherlands Pearl Plaza – суд запретил совершать какие-либо действия с ее долями.
«Жемчужная плаза», построенная в 2013 г., считается одним из крупнейших торгово-развлекательных центров Санкт-Петербурга. Среди ее арендаторов – универмаг «Стокманн», «Перекресток», «М.видео», Lime, «Детский мир» и проч. Юридически комплекс контролирует Netherlands Pearl Plaza, которой до последнего времени владели китайская Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) и финская SRV Group. Последняя еще в 2022 г. приняла решение уйти из России, начав поиск инвесторов на свои активы.