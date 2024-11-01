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Суд арестовал крупный торговый центр «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге

Это последний актив финской SRV Group, который она планировала продать российской «Проспект групп», но передумала
Екатерина Волкова
Алексей Смышляев / ТАСС

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на торгово-развлекательный комплекс «Жемчужная плаза» (98 583 кв. м), который находится на Петергофском шоссе в Красносельском районе Северной столицы. Соответствующее решение, как следует из материалов дела, было вынесено еще 7 октября. В них говорится, что обеспечительные меры введены также в отношении участка (7,9 га) под этим объектом и денежных средств компании «Жемчужная плаза» (владелец этого центра). Кроме того, собственнику последней – фирме Netherlands Pearl Plaza – суд запретил совершать какие-либо действия с ее долями.

«Жемчужная плаза», построенная в 2013 г., считается одним из крупнейших торгово-развлекательных центров Санкт-Петербурга. Среди ее арендаторов – универмаг «Стокманн», «Перекресток», «М.видео», Lime, «Детский мир» и проч. Юридически комплекс контролирует Netherlands Pearl Plaza, которой до последнего времени владели китайская Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) и финская SRV Group. Последняя еще в 2022 г. приняла решение уйти из России, начав поиск инвесторов на свои активы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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