Суд арестовал крупный торговый центр «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на торгово-развлекательный комплекс «Жемчужная плаза» (98 583 кв. м), который находится на Петергофском шоссе в Красносельском районе Северной столицы. Соответствующее решение, как следует из материалов дела, было вынесено еще 7 октября. В них говорится, что обеспечительные меры введены также в отношении участка (7,9 га) под этим объектом и денежных средств компании «Жемчужная плаза» (владелец этого центра). Кроме того, собственнику последней – фирме Netherlands Pearl Plaza – суд запретил совершать какие-либо действия с ее долями.