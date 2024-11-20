Банкетный зал «Сафиса» на Воробьевых горах вернулся «Металлоинвесту»

Дом торжеств «Сафиса» – известный банкетный VIP-зал Москвы, его общая площадь составляет 3798 кв. м. Он был построен в 2005 г. по заказу одного из бывших совладельцев Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова (бизнесмен был заочно арестован в 2017 г. по обвинению в организации убийства двух человек и незаконном обороте оружия), который попросил построить двухэтажный особняк в стиле «дворцов Монте-Карло или Монако». В разное время в нем выступали известные персоны, в частности исполнители популярной музыки Стинг, Энрике Иглесиас, Дженнифер Лопес. Там праздновали свадьбу певицы Алсу и Лера Кудрявцева, сын Михаила Гуцериева (основной владелец группы «Сафмар») Саид, сын президента группы «Ташир» Самвела Карапетяна Саркис и дочь телеведущей Розы Сябитовой Ксения. В «Сафисе» отмечали дни рождения певцы Филипп Киркоров и Николай Басков, а также композитор Аркадий Укупник.