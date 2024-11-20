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Банкетный зал «Сафиса» на Воробьевых горах вернулся «Металлоинвесту»

Компания Алишера Усманова договорилась о его продаже два года назад, но, похоже, сделка в итоге сорвалась
Екатерина Волкова
Наталья Селиверстова / РИА Новости

Входящее в холдинг «Металлоинвест» миллиардера Алишера Усманова ООО «Профико» стало владельцем фирмы «Компания Лимн», на балансе которой находится банкетный зал «Сафиса» на Воробьевых горах. Сделка, согласно «СПАРК-Интерфаксу», была закрыта еще в июле этого года, но ее стороны об этом не сообщали. Представитель «Металлоинвеста» на запрос «Ведомостей» не ответил.

Дом торжеств «Сафиса» – известный банкетный VIP-зал Москвы, его общая площадь составляет 3798 кв. м. Он был построен в 2005 г. по заказу одного из бывших совладельцев Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова (бизнесмен был заочно арестован в 2017 г. по обвинению в организации убийства двух человек и незаконном обороте оружия), который попросил построить двухэтажный особняк в стиле «дворцов Монте-Карло или Монако». В разное время в нем выступали известные персоны, в частности исполнители популярной музыки Стинг, Энрике Иглесиас, Дженнифер Лопес. Там праздновали свадьбу певицы Алсу и Лера Кудрявцева, сын Михаила Гуцериева (основной владелец группы «Сафмар») Саид, сын президента группы «Ташир» Самвела Карапетяна Саркис и дочь телеведущей Розы Сябитовой Ксения. В «Сафисе» отмечали дни рождения певцы Филипп Киркоров и Николай Басков, а также композитор Аркадий Укупник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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