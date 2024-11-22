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«Почта России» избавится от 60 объектов недвижимости стоимостью 6 млрд рублей

Продажа непрофильных активов должна помочь ей справиться с убытками
Екатерина Волкова
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

«Почта России» выставила на торги более 60 активов по всей стране. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Российского аукционного дома (РАД), который будет заниматься их реализацией. По его словам, их совокупная стартовая цена составит 5,8 млрд руб. В основном это офисные помещения, склады, гаражи и проч.

Большая часть объектов расположена в Московском регионе, но есть и недвижимость в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах, говорит представитель РАДа. В «Почте России» уточнили, что в собственность компании перешло значительное число непрофильного имущества, которое она не использует и не планирует задействовать в работе. Именно эти активы и планируется продать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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