«Почта России» избавится от 60 объектов недвижимости стоимостью 6 млрд рублей

Большая часть объектов расположена в Московском регионе, но есть и недвижимость в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах, говорит представитель РАДа. В «Почте России» уточнили, что в собственность компании перешло значительное число непрофильного имущества, которое она не использует и не планирует задействовать в работе. Именно эти активы и планируется продать.