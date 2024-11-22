«Почта России» избавится от 60 объектов недвижимости стоимостью 6 млрд рублей

«Почта России» избавится от 60 объектов недвижимости стоимостью 6 млрд рублейПродажа непрофильных активов должна помочь ей справиться с убытками
«Почта России» выставила на торги более 60 активов по всей стране. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Российского аукционного дома (РАД), который будет заниматься их реализацией. По его словам, их совокупная стартовая цена составит 5,8 млрд руб. В основном это офисные помещения, склады, гаражи и проч.
Большая часть объектов расположена в Московском регионе, но есть и недвижимость в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах, говорит представитель РАДа. В «Почте России» уточнили, что в собственность компании перешло значительное число непрофильного имущества, которое она не использует и не планирует задействовать в работе. Именно эти активы и планируется продать.
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