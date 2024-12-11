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«Интер РАО», возможно, нашла новое место для размещения штаб-квартиры

Она выкупила часть делового квартала «Московский шелк» в Хамовниках
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Энергетический холдинг «Интер РАО» выкупил у девелопера Sminex часть делового квартала «Московский шелк» на Саввинской набережной в Хамовниках. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этими компаниями. Они уточняют, что речь идет о здании общей площадью 18 200 кв. м. Представитель «Интер РАО» от комментариев отказался. Так же поступили и в Sminex.

Деловой квартал «Московский шелк» был построен на месте одноименной ситценабивной фабрики в Хамовниках. Он включает 18 строений общей площадью 79 000 кв. м и занимает 5,6 га земли. В марте этого года данный комплекс у структур бывшего совладельца «Вимм-билль-данна» Гавриила Юшваева выкупил девелопер Sminex. Он собирается возвести там жилой комплекс на 125 000 кв. м. Правда, часть территории бывшей фабрики не подходит для застройки, поэтому компания решила несколько зданий продать. Одно из них было выставлено в апреле за 4,8 млрд руб. Ricci, которая выступала консультантом сделки по продаже этого объекта, подробностей не раскрывала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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