«Интер РАО», возможно, нашла новое место для размещения штаб-квартиры

«Интер РАО», возможно, нашла новое место для размещения штаб-квартирыОна выкупила часть делового квартала «Московский шелк» в Хамовниках
Энергетический холдинг «Интер РАО» выкупил у девелопера Sminex часть делового квартала «Московский шелк» на Саввинской набережной в Хамовниках. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этими компаниями. Они уточняют, что речь идет о здании общей площадью 18 200 кв. м. Представитель «Интер РАО» от комментариев отказался. Так же поступили и в Sminex.
Деловой квартал «Московский шелк» был построен на месте одноименной ситценабивной фабрики в Хамовниках. Он включает 18 строений общей площадью 79 000 кв. м и занимает 5,6 га земли. В марте этого года данный комплекс у структур бывшего совладельца «Вимм-билль-данна» Гавриила Юшваева выкупил девелопер Sminex. Он собирается возвести там жилой комплекс на 125 000 кв. м. Правда, часть территории бывшей фабрики не подходит для застройки, поэтому компания решила несколько зданий продать. Одно из них было выставлено в апреле за 4,8 млрд руб. Ricci, которая выступала консультантом сделки по продаже этого объекта, подробностей не раскрывала.