«Интер РАО», возможно, нашла новое место для размещения штаб-квартиры

Деловой квартал «Московский шелк» был построен на месте одноименной ситценабивной фабрики в Хамовниках. Он включает 18 строений общей площадью 79 000 кв. м и занимает 5,6 га земли. В марте этого года данный комплекс у структур бывшего совладельца «Вимм-билль-данна» Гавриила Юшваева выкупил девелопер Sminex. Он собирается возвести там жилой комплекс на 125 000 кв. м. Правда, часть территории бывшей фабрики не подходит для застройки, поэтому компания решила несколько зданий продать. Одно из них было выставлено в апреле за 4,8 млрд руб. Ricci, которая выступала консультантом сделки по продаже этого объекта, подробностей не раскрывала.