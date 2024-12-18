Ввод гостиничных номеров в Москве вырос за год в 2 раза

Ввод гостиничных номеров в Москве вырос за год в 2 разаОткрытию новых отелей в городе способствуют развитие внутреннего туризма и господдержка
В этом году в Москве открылось пять гостиниц на 633 номера. Это следует из отчета консалтинговой компании IBC Real Estate. По ее данным, это рекордный показатель за последние шесть лет. К примеру, в прошлом году номерной фонд города пополнился на 314 комнат. И лишь в 2018 г. в российской столице появилось сразу девять новых отелей на 2000 номеров, но тогда в стране проходил чемпионат мира по футболу.
Общий же номерной фонд столицы, по данным IBC Real Estate на III квартал 2024 г., составлял 29 800 едининиц.
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