Ввод гостиничных номеров в Москве вырос за год в 2 раза

В этом году в Москве открылось пять гостиниц на 633 номера. Это следует из отчета консалтинговой компании IBC Real Estate. По ее данным, это рекордный показатель за последние шесть лет. К примеру, в прошлом году номерной фонд города пополнился на 314 комнат. И лишь в 2018 г. в российской столице появилось сразу девять новых отелей на 2000 номеров, но тогда в стране проходил чемпионат мира по футболу.