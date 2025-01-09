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ПИК может выйти из элитного проекта недалеко от Третьяковской галереи

Долю в будущем жилом комплексе Mono Kami получила Tekta Group
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Входящая в ГК ПИК компания «ПИК-инвестпроект» продала 49% фирмы «Специализированный застройщик (СЗ) «Пыжевский 5», которая выступает девелопером элитного жилого комплекса Mono Kami в Пыжевском переулке недалеко от Третьяковской галереи, структуре Tekta Group. Сделка, по данным ЕГРЮЛа, была закрыта 28 декабря 2024 г. Два консультанта, работавших с ее участниками, допускают, что эта транзакция является промежуточной. По их мнению, ПИК может полностью выйти из этого проекта. На это, как отмечают собеседники «Ведомостей», указывает тот факт, что группа в конце прошлого года заложила Tekta Group оставшийся 51% в СЗ «Пыжевский 5». Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». В Tekta Group от комментариев отказались. Так же поступил и представитель Mono (элитное подразделение ГК ПИК).

ПИК стала владельцем участка в Пыжевском переулке еще весной 2023 г. Его стоимость тогда консультанты оценивали в 2 млрд руб. На самой площадке ранее располагался основанный в 1936 г. институт «Цветметобработка», в котором проводили научные исследования сплавов и цветных металлов. Изначально девелопер хотел построить там 16 000 кв. м жилья, но сейчас площадь проекта увеличилась до 30 000 кв. м, из которых 11 200 кв. м приходятся на квартиры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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