ПИК может выйти из элитного проекта недалеко от Третьяковской галереи

Входящая в ГК ПИК компания «ПИК-инвестпроект» продала 49% фирмы «Специализированный застройщик (СЗ) «Пыжевский 5», которая выступает девелопером элитного жилого комплекса Mono Kami в Пыжевском переулке недалеко от Третьяковской галереи, структуре Tekta Group. Сделка, по данным ЕГРЮЛа, была закрыта 28 декабря 2024 г. Два консультанта, работавших с ее участниками, допускают, что эта транзакция является промежуточной. По их мнению, ПИК может полностью выйти из этого проекта. На это, как отмечают собеседники «Ведомостей», указывает тот факт, что группа в конце прошлого года заложила Tekta Group оставшийся 51% в СЗ «Пыжевский 5». Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». В Tekta Group от комментариев отказались. Так же поступил и представитель Mono (элитное подразделение ГК ПИК).