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Владелец «Перекрестков» арендовал почти 50 000 кв. м офисов на Павелецкой

Эта сделка стала крупнейшей по итогам прошлого года
Екатерина Волкова
Анастасия Ковалева
Галс-Девелопмент
Галс-Девелопмент

Ритейлер X5 Group арендовал у входящего в группу ВТБ девелопера «Галс-девелопмент» 46 000 кв. м в строящемся рядом с Павелецким вокзалом офисном комплексе Dubinin’Sky. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к разным сторонам сделки. Также это знают два консультанта, работавших с этими компаниями. По их словам, данная транзакция была закрыта в самом конце прошлого года, она оказалась масштабнее, чем это считалось ранее. Так, летом прошлого года РБК сообщал, что X5 Group может приобрести лишь 20 000 кв. м в этом бизнес-центре. А в декабре консультанты, которые работали с ритейлером и владельцем Dubinin’Sky, говорили «Ведомостям», что стороны практически договорились об аренде 35 000 кв. м. Почему X5 Group в итоге решила снять больший объем помещений, не известно. В самой компании на запрос не ответили. Так же поступили в «Галс-девелопменте».

Dubinin’Sky расположен на ул. Дубининской в районе Павелецкого вокзала. Бизнес-комплекс представляет собой две 24-метровые башни общей площадью порядка 106 000 кв. м. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на начало 2026 г. Одним из арендаторов объекта уже выступает фирма «Деловые решения и технологии», которая ранее называлась Deloitte. Она сняла там 5200 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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