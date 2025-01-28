Владелец «Перекрестков» арендовал почти 50 000 кв. м офисов на Павелецкой

Ритейлер X5 Group арендовал у входящего в группу ВТБ девелопера «Галс-девелопмент» 46 000 кв. м в строящемся рядом с Павелецким вокзалом офисном комплексе Dubinin’Sky. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к разным сторонам сделки. Также это знают два консультанта, работавших с этими компаниями. По их словам, данная транзакция была закрыта в самом конце прошлого года, она оказалась масштабнее, чем это считалось ранее. Так, летом прошлого года РБК сообщал, что X5 Group может приобрести лишь 20 000 кв. м в этом бизнес-центре. А в декабре консультанты, которые работали с ритейлером и владельцем Dubinin’Sky, говорили «Ведомостям», что стороны практически договорились об аренде 35 000 кв. м. Почему X5 Group в итоге решила снять больший объем помещений, не известно. В самой компании на запрос не ответили. Так же поступили в «Галс-девелопменте».