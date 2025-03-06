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Малогабаритные квартиры по-прежнему занимают половину рынка

Девелоперы продолжают распродавать жилье в новостройках, согласованных до введения ограничений
Мария Асиновская
Ведомости
Ведомости

Доля студий и однокомнатных квартир в новостройках старой и новой Москвы, по данным на февраль 2025 г., составляла 51% от общего предложения на первичном рынке жилья. Об этом говорится в исследовании платформы BnMAP.pro, c которым ознакомились «Ведомости». В мае прошлого года столичные власти ввели фактический запрет на строительство малогабаритного жилья: теперь однокомнатные квартиры должны быть не менее 28 кв. м, а двухкомнатные – не менее 44 кв. м. Опрошенные тогда эксперты говорили, что ограничения затронут в основном студии, которые, как правило, имеют меньшую площадь. Но, судя по информации BnMAP.pro, пока это на ситуации на первичном рынке жилья никак не отразилось. Доля студий с того момента сократилась всего на 1 п. п. до 15%, а доля однушек, наоборот, увеличилась с 35 до 36%. В феврале на рынке было представлено 9319 студий, тогда как в мае их было 9711. В то же время число однокомнатных квартир за этот период выросло с 21 830 до 22 250 лотов.

В исследовании также отмечается, что доля малогабаритных лотов продолжает увеличиваться в каждой категории жилья: в массовом сегменте этот показатель достиг 59% (в мае он составлял 58%), в бизнес-классе – 45% (вместо 41%), в премиуме – 23% (ранее 19%), а в делюксе – 26% (до этого 22%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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