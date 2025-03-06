Малогабаритные квартиры по-прежнему занимают половину рынка

Доля студий и однокомнатных квартир в новостройках старой и новой Москвы, по данным на февраль 2025 г., составляла 51% от общего предложения на первичном рынке жилья. Об этом говорится в исследовании платформы BnMAP.pro, c которым ознакомились «Ведомости». В мае прошлого года столичные власти ввели фактический запрет на строительство малогабаритного жилья: теперь однокомнатные квартиры должны быть не менее 28 кв. м, а двухкомнатные – не менее 44 кв. м. Опрошенные тогда эксперты говорили, что ограничения затронут в основном студии, которые, как правило, имеют меньшую площадь. Но, судя по информации BnMAP.pro, пока это на ситуации на первичном рынке жилья никак не отразилось. Доля студий с того момента сократилась всего на 1 п. п. до 15%, а доля однушек, наоборот, увеличилась с 35 до 36%. В феврале на рынке было представлено 9319 студий, тогда как в мае их было 9711. В то же время число однокомнатных квартир за этот период выросло с 21 830 до 22 250 лотов.